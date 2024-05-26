Более 300 тонн гуманитарного груза собрали в Химках с начала проведения СВО

В Химках регулярно проводятся тематические мероприятия, направленные на сбор гуманитарной помощи.

В рамках акции «Доброе дело» волонтерам удалось собрать свыше 520 килограммов гуманитарного груза для жителей Донбасса, Запорожской, Херсонской областей. Химчане передали в специальные точки сбора продукты, одежду, медикаменты, литературу и другие товары первой необходимости.

«Одним из приоритетных направлений работы депутатов и общественников городского округа Химки является поддержка бойцов специальной военной операции и их семей. Мы регулярно встречаемся с родственниками, созваниваемся с подразделением и узнаем, что именно необходимо сейчас военнослужащим», - отметил депутат Совета депутатов городского округа Химки Глеб Демченко.

При поддержке главы округа Дмитрия Волошина в Химках на регулярной основе работают девять точек сбора гумпомощи, расположенные во всех микрорайонах округа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».