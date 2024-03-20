Более 300 сломанных деревьев убрали из лесов Подмосковья с начала года

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До конца года в лесах Московской области планируют срубить около 3,5 тысячи сухих старых деревьев. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

Граждане могут сообщить об аварийном дереве через Единый центр управления регионом, региональный портал «Добродел», а также сайт Комлесхоза. Напомним, дерево считается аварийным, если оно имеет структурные изъяны или опасно наклонено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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