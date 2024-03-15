Более 300 школ Подмосковья приняли участие в патриотической акции «Позывной»

В пресс-службе министерства образования Московской области рассказали, что под руководством советников по воспитанию ребята выбирают один позывной из предлагаемого списка и делают рисунок. Это изображение бойца, его талисман или эмблема.

«Мы хотим выразить свою поддержку нашим защитникам, показать, что мы верим в них и ждем их скорейшего возвращения домой», - говорит ученик одной из школ в Щелкове.

Студенты колледжей и техникумов также принимают участие в акции.

Все эмблемы и рисунки передают участникам СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые не оставили без внимания «Неделю добрых дел». В рамках акции дети пишут письма бойцам СВО и плетут маскировочные сети.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».