Более 300 школ Подмосковья приняли участие в патриотической акции «Позывной»
Школьники Подмосковья принимают участие во всероссийской акции «Позывной», направленной на поддержку участников СВО. С начала года ребята из почти 300 школ создали коллекцию рисунков по позывным бойцов.
В пресс-службе министерства образования Московской области рассказали, что под руководством советников по воспитанию ребята выбирают один позывной из предлагаемого списка и делают рисунок. Это изображение бойца, его талисман или эмблема.
«Мы хотим выразить свою поддержку нашим защитникам, показать, что мы верим в них и ждем их скорейшего возвращения домой», - говорит ученик одной из школ в Щелкове.
Студенты колледжей и техникумов также принимают участие в акции.
Все эмблемы и рисунки передают участникам СВО.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые не оставили без внимания «Неделю добрых дел». В рамках акции дети пишут письма бойцам СВО и плетут маскировочные сети.
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