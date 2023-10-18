Более 300 рисунков поступило на конкурс «ЖКХ глазами детей» в Подмосковье за месяц
Месяц назад стартовал ежегодный творческий конкурс «ЖКХ глазами детей» для школьников Подмосковья. Его организаторы — МинЖКХ региона и Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства. Прием заявок продолжается до 10 ноября.
За месяц на конкурс поступило более 300 работ в номинациях «Раздельный сбор отходов», «Чистая вода», «Капремонт» и других. Ребята изобразили свое видение заданных тем.
Первый этап конкурса - сбор рисунков - продлится до 10 ноября. Участвовать могут ученики 1-11 классов в возрасте от шести до 18 лет. Работы оценивают в трех возрастных категориях.
16 ноября определят победителей, а 23 ноября проведут награждение. Рисунки можно выполнить на любом материале в форматах А4 и А3 и отправить в Учебно-курсовой комбинат.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Министерства ЖКХ Московской области.