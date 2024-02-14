Более 300 площадок для сбора елок организовали в Подмосковье

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский подчеркнул, что в этом году количество елочных базаров и сданных елок уменьшилось, что позволяет сделать вывод о росте культуры осознанного потребления.

«Сегодня мы подводим финальные итоги, и пришли с коллегами к выводу, что люди стали меньше покупать живые ели, стали более осознанно подходить к тем вещам, которые им не нужны. Ведь ёлочка служит нам всего пару недель. Мы делаем вывод, что наша работа в экологическом просвещении не напрасна, жители стали более экологически грамотными», - отметила председатель ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.

Старые елки также принимают на площадках «Мегабак». На данный момент в Московской области работают около 60 площадок, в этом году их количество увеличат до 100.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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