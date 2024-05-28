Более 300 новых мусорных контейнеров в заменили подмосковных парках

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Как пояснили в ведомстве, новые баки установили в рамках реформы ТКО и обновленных стандартов раздельного сбора коммунальных отходов в Подмосковье.

Таким образом, черные баки предназначены для смешанных отходов, синие - для стекла, бумаги, металла и пластика, зеленые - для крупногабаритного мусора.

«Новые емкости закупаются по комплексной программе модернизации контейнерного парка компании и замене старых металлических баков на новые пластиковые емкости. Установка полученных баков производится на площадках, обустроенных в полном соответствии с нормативными требованиями Министерства ЖКХ Московской области» - рассказал Антон Велиховский, министр ЖКХ Подмосковья.

В течение года компания обновит полторы тысячи емкостей, треть из которых предназначены для сбора вторсырья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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