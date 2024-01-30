Более 300 новых медицинских аппаратов установили в МОНИКИ в 2023 году

«За прошлый год мы получили значительное количество легкого медоборудования, которое сейчас функционирует в отделениях кардиохирургии, челюстно-лицевой хирургии, оперблоке, детской реанимации и интенсивной терапии и других», - прокомментировал директор МОНИКИ имени Владимирского Константин Соболев.

Всего за прошедший год в институте свыше 20 отделений получили легкое медоборудование.

В 2023 году в Подмосковье построили 11 поликлиник и провели ремонт в 23 учреждениях здравоохранения. В наступившем году откроются еще 11 новых медорганизаций. Об этом заявил глава Московской области Андрей Воробьев.

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