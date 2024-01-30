30 января 2024, 14:34

Более 300 новых медицинских аппаратов установили в МОНИКИ в 2023 году

МОНИКИ им. Владимирского
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МОНИКИ имени Владимирского получил новое легкое медицинское оборудование в 2023 году. Речи идет более чем о 300 аппаратах, позволяющих повысить качество оказываемой медицинской помощи — это ультразвуковое оборудование, наркозно-дыхательные аппараты, рентгеновские установки С-дуги и многое другое.

«За прошлый год мы получили значительное количество легкого медоборудования, которое сейчас функционирует в отделениях кардиохирургии, челюстно-лицевой хирургии, оперблоке, детской реанимации и интенсивной терапии и других», - прокомментировал директор МОНИКИ имени Владимирского Константин Соболев.

Всего за прошедший год в институте свыше 20 отделений получили легкое медоборудование.

В 2023 году в Подмосковье построили 11 поликлиник и провели ремонт в 23 учреждениях здравоохранения. В наступившем году откроются еще 11 новых медорганизаций. Об этом заявил глава Московской области Андрей Воробьев.

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Здравоохранение Медицина
30 января 2024, 14:54
Врачи МОНИИАГ помогали пациентке сохранить репродуктивную систему
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Женщина, которая проходила лечение в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии с 2021 года из-за сложных заболеваний, родила ребенка в возрасте 39 лет. За время лечения она перенесла шесть операций, включая удаление эндометриоидных кист и маточных труб.

Беременность наступила после пятой попытки ЭКО, однако ее течение осложняло прикрепление плодного яйца и плаценты в месте расположения множественной миомы матки, что несет угрозу риска отслойки плаценты.

Во время беременности за состоянием женщины пристально следили медицинские специалисты, что позволило пролонгировать беременность до 39-й недели.

«В результате нам удалось не только аккуратно извлечь малыша, но и произвести удаление самого крупного из миоматозных узлов, сохранив молодой маме матку и возможность в дальнейшем планировать беременность», - рассказала заведующая акушерским физиологическим отделением по здравоохранению МОНИИАГ Екатерина Магилевская.

Несмотря на все сложности, сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписалась из медучреждения. У нее на родился мальчик весом более трех килограммов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все поликлиники приведут к единому стандарту до конца 2024 года. Он также рассказал о строительстве новых объектов и модернизации устаревших.

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Беременность Врачи
30 января 2024, 14:51
Чат-бот начал собирать жалобы пациентов на самочувствие перед записью к врачу в Подмосковье
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Специальный чат-бот, который собирает жалобы пациентов перед записью к врачу, начал работать в Подмосковье. Система, основанная на искусственном интеллекте, анализирует информацию и предлагает записаться к соответствующему специалисту.

Этот сервис доступен при записи к врачу по 12 различным специальностям, включая хирургию, урологию, терапию, стоматологию, акушерство и гинекологию, педиатрию и другие.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова подчеркнула, что в регионе продолжают внедрять искусственный интеллект в сферу здравоохранения. Сейчас нейросети помогают расшифровывать голос врачей в текст, а также заносят результаты исследований в медицинские карты пациентов.

«Теперь мы запустили сбор и аналитику жалоб на самочувствие у пациентов при записи на прием через чат-бот», - рассказала Светлана Стригункова.

Она добавила, что вся полученная информация будет хранится в электронной медицинской карте. Это поможет врачам быстрее составить полную историю болезни и уделить больше времени пациенту.

Более 20 тысяч пациентов уже успели воспользоваться услугой. Записаться на прием к врачу можно через чат-бота в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все поликлиники приведут к единому стандарту до конца года.

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Здравоохранение Искусственный интеллект Врачи
30 января 2024, 14:50
Новый корпус коррекционной школы «Надежда» откроют в Одинцове в сентябре
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Новый корпус коррекционной школы «Надежда» на 200 мест в Одинцове откроют 1 сентября. Строительная готовность объекта достигла 65%.

Сейчас в пристройке школы № 8 ведутся работы по отделке внутренних помещений. В здании разместят спортивный и актовый залы на 120 мест, пищеблок со столовой, мастерскую, учебные классы и специализированные кабинеты кулинарии, музыки и рисования.

В самом здании и на прилегающей территории создадут условия для безопасного передвижения учеников с ограниченными возможностями здоровья. Дверные проемы будут предусмотрены для инвалидных колясок.

На прилегающей территории появится пространство для тихого отдыха, многофункциональная площадка, физкультурно-спортивная зона с беговой дорожкой, а также площадки для волейбола и баскетбола.

«Задействовано почти 100 человек, стройка ведется круглосуточно и без выходных. Сдача готового объекта - со всем оборудованием, мебелью и обустроенной территорией - намечена на конец июля этого года. В августе проводим генеральную уборку, а 1 сентября вместе с педагогами и воспитанниками „Надежды“ торжественно открываем новый корпус школы», - рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

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Одинцово Школы
30 января 2024, 14:46
Еще один молодой ученый из Химок приобрел квартиру благодаря льготной ипотеке
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Ученый из Химок Антон Исаев стал обладателем собственного жилья благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Сертификат на приобретение новой квартиры он получил в прошлом году.

Антон Исаев - сотрудник научно-производственного объединения имени Семена Алексеевича Лавочкина в городском округе Химки. Стаж его работы на предприятии - более 13 лет. Совсем скоро он вместе со своей семьей переедет в собственную квартиру.

«Нужна была квартира, где можно будет жить со своей семьей. Выбрал недалеко от работы, на этапе котлована. Постройка завершится в 2025 году, и к 2026-му планируем заселиться с женой и ребенком. Замечательная возможность для тех, кто хочет и дальше работать в своей сфере», - поделился Антон Исаев.

Только за прошлый год сертификаты на приобретение жилья получили семь специалистов научно-производственного объединения «Энергомаш» и четыре сотрудника научно-производственного объединения имени Лавочкина. Свидетельства о праве на получение жилищной субсидии вручила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе по инициативе губернатора Подмосковья. Получить квартиру на льготных условиях могут учителя, врачи, тренеры, молодые ученые и уникальные специалисты, которые проживают и трудятся в регионе не менее 10 лет. Первый взнос по ипотеке и основную часть кредита вносит правительство Подмосковья, а участнику программы, в свою очередь, необходимо будет оплачивать только проценты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион усилит поддержку приезжающих педагогов с 2024 года.

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Химки Социальная ипотека

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