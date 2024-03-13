13 марта 2024, 15:50

Более 300 многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье с начала года

МИО МО
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Еще 308 многодетных семей из Подмосковья получили бесплатные участки за два месяцы. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Почти за 13 лет землю в Подмосковье получили 36 тысяч 162 многодетные семьи. Округами-лидерами, которые обеспечили землей практически 100% многодетных семей, стали Лотошино, Протвино и Ступино», - рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Александр и Виктория Изотовы из Рузского городского округа земельный участок получили в 2017 году в деревне Воскресенское. Рядом - церковь и пруд.

«Обустраиваться начали с малого: установили забор, туалет, колодец, посадили маленький огород. Через год приступили к строительству беседки, а затем и баню осилили. Дом стали в последнюю очередь возводить, сейчас осталось завершить внутреннюю отделку. Шаг за шагом идем к своей мечте», - рассказала Виктория Изотова.

Семья Алексеевых из Щелкова воспитывает четырех дочерей. Дом построили в деревне Аксиньино.

«Дом построили, родили детей, теперь им нужно дать образование, а еще очень бы хотелось попутешествовать по нашей огромной стране, доехать до Урала, посмотреть северное сияние!» - говорит о планах Ольга Алексеева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Дети Семья
13 марта 2024, 15:31
Современный реабилитационный центр открыли в Истре
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Реабилитационный центр с самым современным оборудованием открыли в Истре. Там будут оказывать помощь пациентам с соматическими заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата и проблемами с сердцем, а также заниматься восстановлением после лечения онкологических заболеваний.

«Во время открытия медцентра обсудили с руководством компании возможный механизм по предоставлению льготных мест для отдельных категорий граждан из нашего округа», - рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Она добавила, что благодаря реализации этого проекта в округе создано 170 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Территория реабилитационного комплекса составляет почти 14 тысяч квадратных метров. Он состоит из нескольких корпусов. В жилой части расположены палаты на 63 койко-места, а в корпусе физической реабилитации - бассейн, спортивный и тренажерный залы, зал лечебной физкультуры и механотерапии.

Здравоохранение Истра Медицина
13 марта 2024, 14:56
Более 800 энергоэффективных светильников установят в микрорайоне Подрезково в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Уличное освещение модернизируют в микрорайоне Подрезково в Химках. Специалисты заменят 809 светильников на энергоэффективные и запустят в работу 13 пунктов для управления уличным освещением.

Каждый день в Подрезкове по регламенту Министерства благоустройства Московской области работают две-три бригады.

«Светильники очень энергоэффективны, отличаются долгим сроком службы - от 20 до 25 лет. При этом не требуют ремонта», - рассказал технический директор компании «Светогор-Химки» Руслан Гусейнов.

Специально для обслуживания новых пунктов питания создадут ситуационный центр, благодаря которому появится возможность в режиме реального времени следить за освещением и быстро реагировать на отключения. Полностью работы планируют завершить к сентябрю 2024 года.

Всего во всех микрорайонах городского округа обновят более 13 тысяч светильников и 263 пункта питания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Благоустройство ЖКХ Химки
13 марта 2024, 14:56
Состояние техники для тушения лесных пожаров проверили в Талдоме и Подольске
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Готовность лесопожарной техники проверили в Талдоме и Подольске. Инспекторы оценили состояние 45 машин.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, технику проверили на готовность к пожароопасному сезону, который начнется этой весной.

Комиссии представили 20 машин в Подольске и 25 - в Талдоме. Инспекторы оценили их исправность и укомплекстованность необходимым инвентарем.

Проверка показала полную готовность техники к пожароопасному сезону.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары
13 марта 2024, 14:54
Участниками благотворительной Масленицы в Солнечногорске стали более 500 человек
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Благотворительная Масленица в Солнечногорске собрала около 500 гостей. Праздник прошел на территории Дома причта в деревне Голубое при Спасском храме в поселке Андреевка.

Гостей мероприятия развлекали играми, мастер-классами и традиционным угощением. Праздник организовали при участии прихожан, сотрудников центра помощи семье и детям «Растим вместе», а также волонтеров.

На мероприятии работала ярмарка, организованная благотворительным фондом «Важные люди». Собранные средства пошли на помощь реабилитации детей с диагнозом ДЦП.

Во время праздника гости ели блины, сладости и участвовали в мастер-классах по декупажу и созданию кукол, проведенных активистами Центра помощи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Солнечногорск

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