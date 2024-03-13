Более 300 многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье с начала года

«Почти за 13 лет землю в Подмосковье получили 36 тысяч 162 многодетные семьи. Округами-лидерами, которые обеспечили землей практически 100% многодетных семей, стали Лотошино, Протвино и Ступино», - рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Александр и Виктория Изотовы из Рузского городского округа земельный участок получили в 2017 году в деревне Воскресенское. Рядом - церковь и пруд.

«Обустраиваться начали с малого: установили забор, туалет, колодец, посадили маленький огород. Через год приступили к строительству беседки, а затем и баню осилили. Дом стали в последнюю очередь возводить, сейчас осталось завершить внутреннюю отделку. Шаг за шагом идем к своей мечте», - рассказала Виктория Изотова.

Семья Алексеевых из Щелкова воспитывает четырех дочерей. Дом построили в деревне Аксиньино.

«Дом построили, родили детей, теперь им нужно дать образование, а еще очень бы хотелось попутешествовать по нашей огромной стране, доехать до Урала, посмотреть северное сияние!» - говорит о планах Ольга Алексеева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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