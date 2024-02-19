19 февраля 2024, 18:05

Более 300 компаний воспользовались онлайн-сервисом для экспортеров в Подмосковье с осени

Unsplash
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Онлайн-сервис «Пять шагов для экспорта» запустили осенью прошлого года. За это время его услугами воспользовались 330 подмосковных компаний.

«Больше всего заявок поступило по вопросам участия в международных выставках и бизнес-миссиях, а также много запросов на первичную консультацию. В топ интересующих стран для экспорта вошли Беларусь, Казахстан, Китай и страны Ближнего Востока, а в топ стран для выставок - ОАЭ, Узбекистан, Египет и Иран», - рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Сервис помогает компаниям начать экспорт и узнать про меры поддержки. Начинающие экспортеры найдут здесь четкий алгоритм действий от идеи до первой поставки за рубеж. Опытные компании смогут узнать, как расширить географию продаж и получат полезную информацию.

Подробная информация о мерах поддержки бизнеса доступна на подмосковном инвестпортале.

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Инвестиции Экспорт Бизнес
19 февраля 2024, 18:00
Семейные пары в Шатуре поздравили на открытии Года семьи
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Торжественное открытие Года семьи прошло в Доме культуры имени Косякова. Семейные пары поздравили представители администрации городского округа Шатура.

По словам заместителя главы городского округа Шатура Ирины Ваврик, все самое важное в жизни человека закладывается именно в семье.

«Чем семья больше и дружнее, тем лучше растут в ней дети. За 2023 год в нашем округе было создано 405 новых семей. Уже в этом году еще второй месяц года не закончился, а у нас уже 30 новых семей. Мы хотим, чтобы этих дружных семей становилось еще больше», - заявила Ваврик.

В январе этого года семья Анисимовых отпраздновала 55-летие совместной жизни.

«Самое главное в нашей жизни, прежде всего, - это терпение. Мы были молоды, любили друг друга. Сейчас не сказать, что надоели, иногда вместе кажется тошно, а порознь - будто не хватает кого-то», - рассказала Екатерина Анисимова.

Завершил вечер праздничный концерт с участием вокальных и хореографических коллективов округа.

Напомним, что 2024 год объявлен президентом Российской Федерации Годом семьи.

В конце января губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл Год семьи. На торжественной церемонии в Красногорске он вручил многодетным семьям федеральные и областные награды.

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Семья Шатура
19 февраля 2024, 17:53
Управляющие компании Подмосковья провели свыше 230 работ по ликвидации насекомых в подъездах Подмосковья с начала года
Пресс-служба ГУСТ МО
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Коммунальные службы отреагировали на 232 запроса по борьбе с грызунами и насекомыми в подъездах в Подмосковье с начала года. Больше всего работ провели в Балашихе.

Как рассказали в ГУСТ, такие работы проводят в два этапа: обследование для определения вида и количества вредителей, а затем истребление. С начала года управляющие компании выполнили 232 такие задачи, из которых около 20 поступило из Балашихи.

Сообщить о насекомых или грызунах в подъезде жители могут в управляющую компанию, а также через портал ЕДС.

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Благоустройство
19 февраля 2024, 17:52
Подачу тепла возобновили на Молодежной улице в Белоозерском после устранения аварии
Unsplash
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Утром 19 февраля в Белоозерском на улице Молодежной начались работы по устранению технологического нарушения на тепловой сети. На этом фоне в некоторых домах отключили отопление и горячую воду.

По данным компании «Газпром теплоэнерго МО» работы на тепловой сети уже завершены. Подачу тепла и горячей воды в многоквартирные дома также возобновили. Ранее жителям сообщали, что нормативный срок устранения дефекта составляет 13 часов.

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Газпром Воскресенск
19 февраля 2024, 16:47
Подмосковная теннисистка Елена Приданкина выиграла 3 медали на соревнованиях за Кубок России
Матч ТВ
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Представительница Московской области Елена Приданкина взяла три золота на Кубке России по теннису. Соревнования проходили с 10 по 18 февраля в Альметьевске.

Спортсменка стала первой в одиночном разряде, парном разряде и смешанном парном разряде. Всего она провела 13 игр, в каждой из которых одержала победу.

​Напомним, в прошлом году Приданкина стала обладательницей Кубка России в одиночном и парном разрядах, а в миксте она выиграла серебряную награду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел лесопарк «Шишкин лес», где недавно оборудовали новую лыжню. Любители активного отдыха новую локацию уже оценили.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Теннис

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