Более 300 километров линий электропередачи в Подмосковье модернизируют в 2024 году

Также масштабные работы проведут и в Раменском городском округе. Там отремонтируют 33,4 километров кабельных и воздушных линий электропередачи, оборудование 21 подстанций и четыре здания ТП, а также расчистят 5,9 гектаров охранных зон вдоль ЛЭП округа.

Как отметил вице-губернатор Московской области - министр энергетики региона Евгений Хромушин, всего в 2024 году «Мособлэнерго» планирует построить и реконструировать более 300 километров воздушных и кабельных линий электропередачи.

«В этом году „Мособлэнерго“ в рамках нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электрообъектов планирует ввести в эксплуатацию 235,8 километров электросетей и 162,4 мегавольт-ампер трансформаторной мощности», - рассказал Евгений Хромушин.

Наибольший объем работ запланирован на летние месяцы.

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