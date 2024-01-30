Более 300 километров линий электропередачи построят и реконструируют в Подмосковье в 2024 году

В 2024 году планируется введение в эксплуатацию 235,8 километра электросетей и 162,4 МВА трансформаторной мощности. Из них, 65,3 километра и 34,4 МВА трансформаторной мощности предполагается ввести по договорам технологического присоединения.

Инвестиционная программа продолжает реализовываться во всех филиалах компании «Мособлэнерго». Так, в 2023 году уже было построено 214,4 километра воздушных и кабельных линий электропередачи в Подмосковье, а также выдано более 147,6 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и министр энергетики России Николай Шульгинов определили вектор дальнейшего развития электросетей Подмосковья. Глава региона отдельно поблагодарил компанию «Россети» за работу специалистов в период аномальных холодов.

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