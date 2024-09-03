Более 300 килограммов батареек собрали в «Мегабаках» Подмосковья с января

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Золотов из Балашихи отпраздновал 103-летие. Поздравить его приехали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров, Герой России Сергей Лысюк, школьники и юнармейцы.

Александр Золотов поприветствовал школьников из окна своей квартиры и поздравил ребят с началом учебного года.

«Александр Григорьевич участвовал в обороне Москвы, сражался с фашистами в Курско-Орловской битве и Висло-Одерской операции. Потом освобождал немецкие и польские города. Встретил Победу на подступах к Берлину. Пиджак Александра Григорьевича увешан орденами и несколькими десятками медалей», - отметил Игорь Брынцалов.

Полковник в отставке Александр Золотов родился 1 сентября 1921 года в Орловской области. В годы Великой Отечественной войны принимал участие в обороне Москвы, в Курско-Орловской битве и Висло-Одерской операции. После окончания войны он продолжил службу и уволился в запас только в 1977 году. Прослужив в армии более 36 лет, он перебрался в Подмосковье и уже долгие годы живет в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе.

Среди его наград есть Орден Отечественной войны второй степени, два ордена Красной Звезды, орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и еще порядка 30 медалей. Он также награжден губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым знаком «За полезное», а в 2017 году ветеран стал почетным гражданином городского округа Балашиха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».