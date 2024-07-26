Более 300 карпов выпустили в пруд парка Фабричный в Реутове

В пруд Фабричного парка выпустили маленьких карпов - не более шести сантиметров в длину. Они будут расти и превратятся в красивых золотистых карпов. Эти рыбы неприхотливы и будут радовать жителей Реутова много лет.

\"Хочется, чтобы в нашем парке плавали красивые рыбы. Это японские карпы Кои, которые живут очень долго. Дети и взрослые будут любоваться ими в нашем пруду\", - рассказал директор парка аттракционов Владимир Четвергов.

Любителям рыбалки на Фабричном пруду напомнили, что если на крючок попадется золотая рыбка - ее нужно отпустить назад в воду. Тогда уже на следующий год посетители парка смогут наблюдать за красивыми крупными карпами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Любителям рыбалки на Фабричном пруду напомнили, что если на крючок попадется золотая рыбка - ее нужно отпустить назад в воду. Тогда уже на следующий год посетители парка смогут наблюдать за красивыми крупными карпами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В пруд Фабричного парка выпустили маленьких карпов - не более шести сантиметров в длину. Они будут расти и превратятся в красивых золотистых карпов. Эти рыбы неприхотливы и будут радовать жителей Реутова много лет.

«Хочется, чтобы в нашем парке плавали красивые рыбы. Это японские карпы Кои, которые живут очень долго. Дети и взрослые будут любоваться ими в нашем пруду», - рассказал директор парка аттракционов Владимир Четвергов.