Более 300 фасадов жилых домов отремонтировали в Подмосковье с начала весны
Более 300 фасадов жилых домов в Подмосковье привели в порядок с начала весны. Управляющие компании устранили дефекты под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Управляющие организации должны регулярно осуществлять технический осмотр фасадов и своевременно проводить работы по устранению выявленных повреждений», рассказал заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.
В ведомстве напомнили, что при обнаружении повреждений или трещин на стенах дома следует обратиться в УК или Единую диспетчерскую службу через сайт ЕДС МО.
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