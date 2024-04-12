12 апреля 2024, 11:08

Более 300 дольщиков получили ключи от квартир в ЖК «Юбилейный» в Реутове

Министерство жилищной политики Московской области
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Выдача ключей от квартир продолжается в жилом комплексе «Юбилейный» в Реутове. В новое жилье уже переехали 370 семей из 685.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства и Минжилполитики региона участвуют в подписании документов и приемке жилья. Напомним, ООО «Перспективные строительные технологии» приступило к возведению жилого комплекса в 2017 году.

Дольщики должны были получить ключи от квартир летом 2021 года, однако, застройщик не справился с обязательствами. После этого строительством объекта занялся Фонд защиты прав участников долевого строительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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Дольщики
12 апреля 2024, 12:09
Более 30 тысяч жителей Подмосковья связали свою жизнь с космической отраслью
Медиасток.рф
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Московская область по праву считается центром космической отрасли России — об этом напомнил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. В День космонавтики он рассказал о предприятиях, работающих в этой сфере.

«Передовые технологии литья и сварки, новые материалы, разработка супермощных двигателей, высокоточных приборов, искусственных спутников Земли, развитие компьютерной техники - все это появилось в арсенале научно-промышленного комплекса Подмосковья во многом благодаря освоению космоса», - подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Сейчас в Подмосковье работают 17 крупных и средних организаций ракетно-космической промышленности. Численность работников в космической отрасли - более 30 тысяч человек.

Игорь Брынцалов отметил, что предприятия ракетно-космической отрасли Московской области расположены в Сергиево-Посадском и Щелковском городских округах, а также в Звездном городке, Королеве, Краснознаменске, Реутове, Химках и Истре.

Подготовку кадров ведут подмосковные ссузы.

На прошлой неделе дети из Белгородской области встретились с космонавтом Юрием Усачевым в Королеве. Ребята приехали в Подмосковье на отдых в конце марта. Здесь их обеспечат всем необходимым, о чем в своем Telegram-канале рассказал губернатор Андрей Воробьев. Гостей поселили в детских лагерях Волоколамска, Пушкино, Коломны и Клина.

Мособлдума Космос
12 апреля 2024, 11:57
Сервис по ветеринарным договорам появился на «Госуслугах» Подмосковья
Unsplash
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Фермеры и сельхозпредприятия Московской области теперь смогут заключить договор на оказание ветеринарных услуг в электронном виде. Новый сервис стал доступен на портале госуслуг Подмосковья.

«Благодаря новому сервису для бизнеса заключить договор на оказание ветеринарных услуг можно быстрее, всего за два рабочих дня. Раньше приходилось обращаться в территориальные ветеринарные управления, а теперь достаточно заполнить электронную форму и ждать решения в личном кабинете», - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услугой «Заключение договора на оказание ветеринарных услуг» могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица. Для подписания договора нужно иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. На портале появились такие услуги, как установка предварительной опеки, оформление экстренной соцпомощи, оформление пособия и матпомощи и другие.

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Сельское хозяйство Животные Госуслуги
12 апреля 2024, 11:08
Школу для 1,1 тысячи учеников построят в ЖК «Мытищи Парк»
Группа "Самолет"
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Строительство школы для 1,1 тысячи учеников продолжается в ЖК «Мытищи Парк». На данный момент объект возвели на 14%. Открытие образовательного учреждения запланировано на третий квартал 2025 года.

На строительной площадке трудятся 57 человек, а также несколько машин - два башенных крана и погрузчик. Монолитные работы завершили на 62%, продолжается гидроизоляция стен подвала под обратную засыпку.

Согласно проекту, в школе появятся комфортные классы, мастерские, кабинеты кулинарии, лаборатории, спортзалы и читальные залы. Территорию возле образовательного учреждения также благоустроят: для активного времяпрепровождения обустроят футбольное поле, спортивные площадки, а также экотропы и учебно-опытную зону с огородом.

В жилом комплексе «Мытищи Парк» построят еще одну школу для 850 учеников, детские сады и поликлинику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени. Он отметил важность обновления учебных заведений, поскольку Подмосковье на сегодняшний день является самым быстрорастущим регионом в стране.

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Школы
12 апреля 2024, 11:03
Около 450 подарочных наборов «Я родился в Подмосковье» выдали семьям с начала года
Пресс-служба Минздрава МО
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Молодые мамы из Подмосковья могут получить подарочные наборы с 1 сентября 2019 года. В них входит все необходимое в первые годы жизни ребенка. С начала года их вручили почти 450 семьям.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, в состав набора входят 50 предметов, в том числе одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены и многое другое. Недавно в него добавили светоотражающие наклейки для колясок и противоскользящий коврик для ванной.

«В Подмосковье родители при рождении ребенка могут выбрать - подарочную коробку „Я родился в Подмосковье“ или выплату в размере 20 тысяч рублей. Только с начала года такие подарки получили 450 малышей, а выплату выбрали более 15 тысяч родителей», - сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Получить подарочный набор могут родители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном отделении ЗАГС.При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого из них.

Узнать больше о системе родовспоможения в региона жители могут по ссылке.

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Дети Семья Минздрав

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