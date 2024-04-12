Более 300 дольщиков получили ключи от квартир в ЖК «Юбилейный» в Реутове

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Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства и Минжилполитики региона участвуют в подписании документов и приемке жилья. Напомним, ООО «Перспективные строительные технологии» приступило к возведению жилого комплекса в 2017 году.

Дольщики должны были получить ключи от квартир летом 2021 года, однако, застройщик не справился с обязательствами. После этого строительством объекта занялся Фонд защиты прав участников долевого строительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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