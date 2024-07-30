Более 300 человек приняли участие в турслете в Павловском Посаде

Участниками турслета стали 13 команд из Электрогорска, Шатуры и Павловского Посада, а также представители Федеральной налоговой службы. Мероприятие посвятили Году семьи.

«Мы помним о том, что традиция проведения туристического слета здесь длится уже несколько десятков лет. Нам приятно, что она продолжается. Мы помним, что 2024-й объявлен Годом семьи. Здорово, что в командах, которые участвуют в туристическом слете, много детей», - отметила заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Светлана Аргунова.

Все участники выступили достойно и показали отличный результат. В этом году бронзу на туристических состязаниях выиграла команда «Лавиноопасные». Второе место на пьедестале заняла команда «Авангард». Победителем стали - «Физруки и Ко».

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