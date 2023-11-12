Более 300 человек приняли участие в приуроченном ко Дню народного единства автопробеге по Серпухову

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

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В День народного единства для жителей Серпухова устроили автопробег. Машины стартовали из трех точек Большого Серпухова, в том числе и из Пущино и Протвино.

Заслуженный мастер спорта России по боксу, чемпион мира Федор Чудинов поделился впечатлениями от мероприятия и подчеркнул важность сплоченности и единства.

«Вы знаете, спорт научил меня нескольким важным моментам. Основное правило победы заключается в том, что надо уметь работать в команде. Единство и сплоченность - это важно. Здорово, что сегодня так много людей собралось здесь, чтобы показать, что мы едины, а пока мы едины - мы непобедимы!» - подчеркнул Федор Чудинов.

По замыслу организаторов шествие символизирует «движение вперед по правильному пути единым потоком и единой командой».

Представитель Общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Алексей Богатов поздравил участников автопробега с Днем народного единства и поблагодарил его участников.

«Я хочу всех участников автопробега сегодняшнего поздравить с Днем Народного единства, поблагодарить всех, кто участвует в автопробеге. Для нас это очень важно. Данные люди, которые сегодня здесь собрались, они проявляют мужество, любовь к Родине, показывают свой патриотизм. Хочу поблагодарить каждую семью, поздравить ее с сегодняшним днем, днем народного единства. Мы - многонациональная страна», - поделился Алексей Богатов Автоколонна проехала от здания администрации до Соборной горы, где для всех подготовили концертную программу и вкусный плов. Жители Серпухова высоко оценили автопробег и приветствовали его участников на протяжении всего маршрута.