17 июля 2024, 09:08

Более 300 бездомных собак разместили в приюте Можайска

Телеканал «360»
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В Можайском приюте обитают 312 собак, из них 24 требуют особых условий содержания и ухода. Для них предусмотрен отдельный вольер и программа реабилитации.

Сейчас в приюте постоянно трудятся пять человек, и работы хватает на всех: собак необходимо не только накормить и напоить, но и присматривать за ними в течение дня. Поэтому так ценна помощь волонтеров, которые выгуливают животных и пристраивают в любящие семьи.

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Можайский приют похож на маленький город с улицами между вольерами. Их чистят каждое утро, траву рядом - окашивают. Все хвостатые приветствуют гостей радостным лаем: здесь они научились заново радоваться жизни и доверять человеку.

Содержать такое количество животных сложно. Особенно сейчас, когда на улице сильная жара. Такая погода требует налаженного питьевого режима: чтобы воды хватило всем, выкопали даже отдельный колодец.

Собаки Можайск
17 июля 2024, 08:56
Соревнования по пожарно-спасательному спорту прошли в Подольске
Медиасток.рф
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Стадион «Пламя» в Подольске стал площадкой соревнований по пожарно-спасательному спорту. Участие в них приняли 15 лучших команд спецуправлений МЧС из центральных регионов страны.

Гостями состязаний стали замминистра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья Денисов и глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В муниципалитет приехали сборные из Московской, Саратовской, Самарской, Владимирской и Архангельской областей, Республики Татарстан, Москвы и Санкт-Петербурга. Главный судья соревнований Олег Романычев рассказал, что соревновния проводились с течение трех дней. Сильнейших выявили в пяти дисциплинах.

Лучшая команда выступит в финале всероссийских состязаний памяти генерал-майора Валерия Кишкурно в Санкт- Петербурге.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Подольск
17 июля 2024, 00:01
Театральный фестиваль «Учитель и ученики» прошел в Подмосковье
Телеканал «360»
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Новый театральный фестиваль «Учитель и ученики» с успехом открылся в Московской области. Он объединил спектакли городов России в Ногинске. Подробностями поделился художественный руководитель Московского областного театра драмы и комедии Михаил Чумаченко в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Он подчеркнул, что в театре работали легенды. Например, Евгений Александрович Евстегнеев, а также Татьяна Ивановна Пельтцер. Идея фестиваля состоит в показе спектаклей учителей и учеников. При этом в следующем спектакле примут участие профессионалы театрального дела.

Михаил Чумаченко отметил, что активную помощь в развитии оказывает Министерство культуры и туризма Московской области.

«В театр приезжал министр культуры, прошел увидел, что мы делаем. Узнал про идеи и фестиваль „Учитель и ученики“, и сказал: „давайте, начинайте, мы поможем“. И он выполнил все обещания в полном объеме», - отметил Чумаченко.

Специалист подчеркнул, что театр на сегодняшний день формирует нацию. Именно представления помогают воспитать правильные идеалы у подрастающего поколения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Театры Фестивали
16 июля 2024, 23:35
Мероприятие для инвесторов «Земельные участки для бизнеса» пройдет в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Встреча предпринимателей «Земельные участки для бизнеса» состоится в Химках 18 июля. Потенциальным инвесторам расскажут о земельных участках, которые планируется выставить на торги.

Представители профильных ведомств Химок и эксперты подробно расскажут о технико-экономических характеристиках участков, условиях и порядке участия в аукционах. Также обсудят реализацию инвестиционных проектов на данных территориях, включая существующие меры поддержи со стороны городского округа и Московской области.

Мероприятие станет отличной возможностью для предпринимателей получить всю необходимую информацию напрямую от ответственных лиц и экспертов, а также задать интересующие вопросы и обсудить потенциальные возможности для развития своего бизнеса.

Отметим, что участие бесплатное, но потребуется предварительная регистрация. Встреча пройдет 18 июля с 14:00 до 16:00 в коворкинге «Старт», расположенном по адресу улица Союзная, 3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Бизнес
16 июля 2024, 23:30
Школьница из Электроуглей выступила в финале конкурса «Большая перемена»
Unsplash
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Виктория Афоничева представила Богородский округ в финале конкурса «Большая перемена». Это самый масштабный проект для детей и подростков в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360» Пятый, юбилейный, сезон конкурса «Большая перемена» стартовал весной 2024 года. Этот всероссийский проект является самым масштабным для детей и подростков.

Богородский округ представляла Виктория Афоничева из Электроуглей - ученица пятого класса Центра образования № 30. Виктория показала хорошие результаты в направлении экология - одном из двенадцати, по которым проходит конкурс.

За плечами Виктории - проект с интересными и конструктивными идеями и предложениями по сохранению природных ресурсов, участие в экологической интеллектуально-познавательной викторине с элементами квеста «Знатоки родного края». Кроме этого, школьница успешно прошла тестирование и собеседование в лагере «Жемчужина России».

По результатам всех этапов конкурса Виктория вышла в финал и сейчас вместе с другими ребятами отдыхает в Международном детском центре «АРТЕК» в ожидании финальных состязаний.

Дети Экология Богородский конкурсы Образование

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