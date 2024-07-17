Более 300 бездомных собак разместили в приюте Можайска

Сейчас в приюте постоянно трудятся пять человек, и работы хватает на всех: собак необходимо не только накормить и напоить, но и присматривать за ними в течение дня. Поэтому так ценна помощь волонтеров, которые выгуливают животных и пристраивают в любящие семьи.

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Можайский приют похож на маленький город с улицами между вольерами. Их чистят каждое утро, траву рядом - окашивают. Все хвостатые приветствуют гостей радостным лаем: здесь они научились заново радоваться жизни и доверять человеку.

Содержать такое количество животных сложно. Особенно сейчас, когда на улице сильная жара. Такая погода требует налаженного питьевого режима: чтобы воды хватило всем, выкопали даже отдельный колодец.