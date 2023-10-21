Более 30 жителей Красногорска пожертвовали кровь в День донора

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Желающих потратить немного утреннего времени на доброе дело оказалось много и среди таких неравнодушных граждан, как члены местного отделения партии «Единая Россия», «Молодой гвардии», представители федеральной службы судебных приставов, а также муниципальные депутаты.

«Сегодня традиционно в Красногорской больнице все неравнодушные сдают кровь. Потому что как бы не казалось, от всех зависит будущее. И можно внести свою частичку и заботы, в том числе и крови, для того, что бы нуждающимся. Сейчас это как никогда актуально», - сообщил депутат совета депутатов Богдан Андриянов.

Перед сдачей крови следует заполнение анкеты и осмотр врача. Если противопоказаний нет, можно проходить на сдачу. Одна донация составляет около 400 миллилитров крови. Но она может спасти чью-то жизнь, отмечают медики.

Кровь и ее компоненты необходимы пациентам с тяжелыми заболеваниями, среди которых много детей, женщинам в послеродовом периоде и конечно же раненым военнослужащим в госпиталях.

Такие акции будут проводиться вновь, о точных датах и времени можно узнать в том числе и на официальных страницах Красногорской больницы в социальных сетях.

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