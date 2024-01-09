Более 30 женских консультаций обновили в Подмосковье с прошлого года

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«В рамках проекта мы обновили 35 женских консультаций. Теперь там установлена единая навигация, открыты кабинеты постановки на учет по беременности в день обращения, установлены электронные табло с расписанием врачей», - сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Для пациенток оборудовали комфортные залы ожидания с кулерами, удобной мебелью, вендинговыми автоматами и телевизорами.

Подробнее с системой родовспоможения в Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье» или по телефону: 8 (800) 550-30-03.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

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