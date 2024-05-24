24 мая 2024, 10:40

Более 30 «земских докторов» привлекли на работу в Подмосковье в этом году

Пресс-служба Минздрава МО
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В Подмосковье действует большой комплекс мер соцподдержки для медицинских специалистов. Например, программа «Земский доктор» и «Земский фельдшер». С ее помощью врачи, которые устраиваются работать в сельскую местность, могут получить выплаты от 750 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

«Важно улучшать доступность медицинской помощи как в городской черте, так и в отдаленных территориях. С начала года в наши медучреждение вышли на работу 33 „земских доктора“ и „земских фельдшера“», - сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В этом году в Московской области расширили перечень специальностей для участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Теперь получить выплаты могут аллергологи-иммунологи, детские онкологи-гематологи, остеопаты и другие узкопрофильные специалисты. Подать заявку на участие в программе можно, обратившись в кадровую службу своей медорганизации. С полным перечнем мер соцподдержки для врачей и фельдшеров можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что строительство больничного комплекса в Хотькове завершат к сентябрю.

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Врачи Медицина
24 мая 2024, 11:50
Школу в ЖК «Восточное Бутово» в Ленинском округе откроют к осени
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В микрорайоне «Восточное Бутово» Ленинского городского округа активно ведется строительство крупной школы на 1500 мест. Глава муниципалитета Станислав Каторов лично проверил прогресс работ на строительной площадке, подчеркнув важность данного объекта для местных жителей.

Новая школа станет долгожданным решением проблемы переполненности единственного учебного заведения в районе, куда ходят более 3000 учеников. Глава подчеркнул, что это позволит детям заниматься дополнительным образованием и избавит их от необходимости учиться во вторую смену.

На данный момент строительство школы находится на 78% готовности. На объекте трудятся около 160 человек и используется пять машин техники. Уже начато благоустройство прилегающей территории и создание школьного стадиона.

Отметим, что проект осуществляется в рамках договора о комплексном развитии территорий с использованием внебюджетных средств. Открытие школы запланировано к 1 сентября.

Кроме того, в Боброво продолжается строительство шестого детского сада на 325 мест, где готовность на текущий момент составляет 38%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Школы Строительство Ленинский округ
24 мая 2024, 11:45
Производство деревообрабатывающего оборудования запустят в Бронницах
Unsplash
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Компания «Возрождение» получила участок в Бронницах по программе «Земля за рубль». Там построят производство деревообрабатывающего оборудования.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, инвестиции в проект составят 92 миллиона рублей. Там создадут 30 рабочих мест.

«Мощности предприятия составят 100 единиц деревообрабатывающего оборудования в год. Производство планируется запустить в конце 2026 года, на полную мощность завод выйдет к 2028 году», - рассказала она.

По словам главы Минимущества региона Натальи Адигамовой, на участке площадью 1,8 гектара построят два производственных здания общей площадью 3,2 тысячи квадратных метров. Оборудование, которое будут производить на предприятии, заменит продукцию иностранных компаний.

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Заводы Промышленность
24 мая 2024, 11:43
Свыше 20 тысяч бюджетных мест создадут в подмосковных вузах и колледжах в 2024 году
Unsplash
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В новом учебном году в вузах и колледжах Подмосковья создадут свыше 20 тысяч бюджетных мест. Они появятся в двух вузах и 37 профессиональных образовательных организациях.

«При этом для некоторых абитуриентов предусмотрены специальные квоты, в частности, для участников СВО и их детей», - подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Среди абитуриентов колледжей, первоочередное право имеют герои России, лица, награжденные тремя орденами Мужества, участники СВО и боевых действий в ДНР и ЛНР, а также дети военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях за границей.

Преимущественное право на зачисление имеют дети-инвалиды, сироты, лица, подвергшиеся радиации в Чернобыле и ряд других граждан.

Льготы предусмотрены и для абитуриентов вузов. Так, право на прием без вступительных испытаний имеют: победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд России, а также стобалльники ЕГЭ.

С подробными условиями поступления, а также с информацией о льготах и квотах можно ознакомиться на сайте учебной организации.

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Дети Студенты
24 мая 2024, 11:43
Число МСП в Подмосковье выросло на 30% за пять лет
Unsplash
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Подмосковье входит в тройку лидеров среди регионов России по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. Сейчас в Московской области зарегистрировано более 456 тысяч субъектов МСП.

«По сравнению с аналогичным периодом 2019 года рост составил порядка 30%. Сегодня предприниматели Московской области наиболее активно заняты в сфере оптовой и розничной торговли - 34%, перевозок - 10%, а также в строительстве и ремонте - 8%», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Всего же в секторе МСП занято почти два миллиона человек. По словам Зиновьевой, для предпринимателей Подмосковья действует ряд мер поддержки. Например, в течение года представители бизнеса могут подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы. В регионе также действует субсидия на покупку и лизинг оборудования. Помимо этого, отдельные меры поддержки созданы для социальных предприятий.

С подробной информацией о мерах поддержки можно ознакомиться на инвестиционном портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области

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