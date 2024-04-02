02 апреля 2024, 16:33

Более 30 юных спортсменов приняли участие в турнире по шахматам в Солнечногорске

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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В городском округе Солнечногорск завершилось Первенство по шахматам. В нем приняли участие более 30 юных спортсменов не только из самого Солнечногорска, но и из Москвы, а также Московской, Саратовской и Свердловской областей.

Участники соревнований боролись за звание сильнейших в различных возрастных категориях: от самых маленьких шахматистов до девяти лет до юношей и девушек старше 19 лет.

Среди мальчиков победителями стали Константин Андронов, завоевавший первое место в возрастной группе до девяти лет, Гамлет Башикян и Алексей Корепанов, занявшие второе и третье места соответственно. В других возрастных категориях также определили победителей и призеров, в числе которых Глеб Сержантов, Денис Черников, Сергей Байрамян и Андрей Бетев.

«Традиционно организатором соревнований выступает Федерация шахмат Московской области. Отмечу, что победители представят городской округ Солнечногорск в Первенстве Московской области, проведение которого запланировано в третьем квартале текущего года», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Среди девушек лучшими стали Анастасия Сидорова и Дарья Юлдашева в возрастной категории до девяти лет, а также Виктория Красильникова, которая заняла третье место среди девушек до 19 лет.

Все лучшие участники получили кубки, медали и грамоты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Спортсмены Солнечногорск
02 апреля 2024, 17:57
Студенты и педагоги Подмосковья присоединились к акции по поддержке людей с аутизмом
Министерство образования Московской области
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Акция «Зажги синим» прошла в Подмосковье 2 апреля. Она привлекает внимание на необходимость помощи людям с неизлечимыми забоеваниями. К ней присоединились студенты и педагоги подмосковных колледжей и университетов

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, акция призвана повысить уровень жизни людей с неизлечимыми заболеваниями. Ее участники провели обучающие беседы, создали плакаты с информацией об особенностях аутизма и советами по взаимодействию с такими людьми.

Синий цвет стал символом аутизма. В знак поддержки им подсвечивают города.

В ведомстве добавили, что принять участие в акции можно, подсветив синей лампой или гирляндой окна, надеть одежду голубого цвета или подсветить им фото профиля.

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Образование
02 апреля 2024, 17:56
Проект команды из Королева выбрали для ролика правительства России о научном волонтерстве
Медиасток.рф
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Команда Королева снимет ролик о проекте «Удобный город». Он направлен на планирование и развитие инфраструктуры в муниципалитетах.

Как сообщили в администрации округа, в проекте активно участвуют волонтеры наукограда. Они помогают специалистам в области когнитивной науки, искусственного интеллекта и градостроительства выяснить, как жители взаимодействуют с городскими пространствами.

Добровольцы посещают лекции о технологиях, проходят опросы и участвую в исследованиях с применением дополнительной реальности и трехмерной камеры. Так, они могут оценить городские пространства и составить визуальную тепловую карту, которая поможет специалистом спланировать комфортные и экологичные пространства.

«Команда „Королев Креатив“ продолжает проводить исследования и лекции, на которых можно не только узнать много нового, но и обсудить предложенные темы, и предложить для обсуждения свою», - добавили в ведомстве.

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Исследования Волонтеры Опросы Королев Технологии
02 апреля 2024, 17:48
Обучающий семинар для медперсонала провели в МОНИИАГ
Министерство здравоохранения Московской области
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Обучающие семинары регулярно проводят для медицинского персонала в МОНИИАГ. Очередное образовательное мероприятие провели на последней неделе марта. Темой семинара стало проведение сердечно-легочной реанимации.

Медицинские работники обсудили теоретические вопросы оказания помощи, отработали практические навыки, необходимых в ежедневной практике медицинского персонала, а также разобрали действия акушерок и медицинских сестер в конкретных ситуациях.

«Регулярное обучение медицинского персонала на рабочих местах - важная часть нашей работы. Оно проводится с целью усовершенствования навыков сотрудников, повышения их профессиональной квалификации и, в конечном счете, повышения качества медицинской помощи, оказываемой пациентам», - прокомментировала заместитель главного врача института по лечебной работе Оксана Чаплыгина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Работа
02 апреля 2024, 17:43
Безопасность еще более чем 100 аттракционов проверили в Подмосковье
Министерство благоустройства Московской области
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Все аттракицоны в парках Подмосковья пройдут проверку на готовность к работе в теплый сезон. Специалисты уже осмотрели 133 конструкции.

Как рассказали в министерстве благоустрйоства Подмосковья, проверки завершат 1 мая.

«Подготовка аттракционов требует особого внимания. В парках оцифровано - 552 аттракциона, из которых подлежат обязательной регистрации - 376. Гостехнадзором Минэкологии региона уже начаты проверки», - сообщил глава ведомства Михаил Хайкин.

Все аттракционы пройдут ежегодный технический контроль. Кроме того, их ежедневно будут проверять на техническую исправность, чтобы обеспечить безопасность для отдыхающих.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Парки

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