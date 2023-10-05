Более 30 участков под строительство домов выставили на торги в Коломне

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В Коломне на торги выставили 32 участка площадью от четырех до 30 соток. Все доступные лоты можно просмотреть на портале ЕАСУЗ , сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.

С начала года в муниципалитете средняя стоимость одной сотки составляет 80 973 рублей в год, а среднее число участников аукциона - четыре человека.

«В деревне Смедово выставлен в аренду участок площадью 20 соток , предназначенный для строительства жилого дома, гаража, вспомогательных построек и выращивания сельскохозяйственных культур. В ближайшей доступности железнодорожная станция „Озеры“. На машине до станции можно добраться за 15 минут и будет доступна вся необходимая социальная инфраструктура», - уточнили в комитете.

Заявки будут принимать до 9 ноября. Аукцион состоится 13 ноября 2023 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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