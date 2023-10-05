Более 30 участков дорог отремонтировали в Солнечногорске с начала года

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Завершился ремонт участка региональной дороги от Таракановского шоссе до деревни Новое. Проезд стал удобнее и безопаснее более чем для 800 автомобилистов. Работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На сегодняшний день работы ведутся по 10 последним адресам. Завершить ремонт дорог в округе планируется к 1 ноября.

«В этом году при поддержке губернатора почти в два раза увеличили программу ремонта дорог. Всего в этом году будет отремонтировано 47 дорог: 43 муниципального и четыре регионального значения. Отмечу, что 13 участков дорог жители определили сами голосованием на портале „Добродел“», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Передвижные дорожные лаборатории контролируют качество асфальта. Специалисты определяют толщину слоя, длину, ширину, ровность покрытия, поперечные и продольные уклоны. Только после положительного заключения муниципалитет примет дороги и оплатит работы.

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