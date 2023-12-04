Более 30 участков для строительства домов выставили на торги в Щелкове

Физико-математический факультет Орехово-Зуевского Государственного гуманитарно-технического университета провел XIII конференцию «Современные проблемы математики, физики и физико-математического образования». Участники обсудили инновационные методики преподавания физики и математики.

Одной из основных тем конференции было исследование в области математики. Участники представили научные работы, касающиеся различных математических теорий и методов, а также обсудили актуальные проблемы и новейшие достижения. Кроме того, для повышения интереса и эффективности обучения математике и физике представили проект образовательного кластера «Студия „Квадро“».

В рамках конференции также затронули тему цифровых технологий в образовании, включая использование интерактивных досок, компьютерных программ и онлайн-учебных платформ в преподавании физики и математики. Участники поделились своими опытами в использовании этих технологий среди студентов и магистрантов и обсудили их преимущества и ограничения.

Также было представлено мини-приложение «Облако слов», предлагающее новый подход к изучению математики и физики. Оно позволит студентам создавать облака слов на основе изученных концепций и терминов, способствуя более глубокому пониманию материала.

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