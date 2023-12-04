04 декабря 2023, 15:24

Более 30 участков для строительства домов выставили на торги в Щелкове

Комитет по конкурентной политике Московской области
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Желающие построить частный дом в Щелкове могут взять землю в аренду через торги. В Комитете по конкурентной политике Подмосковья сообщили, что сейчас в базе предложений доступно 32 лота, площадью от пяти до 23 соток.

С января по октябрь 2023 года средняя стоимость аренды одной сотки земли в Щелкове составила 130 тысяч рублей в год. Сейчас к аукционам готовы участки на 14,9 сотки и 15 соток , расположенные в трех километрах от центра города. Также на торгах можно взять 12 соток в 1,5 километра от ж/д станции Щелково.

Для участия в аукционе нужно получить цифровую подпись в одном из аккредитованных центров , загрузить на электронную площадку документы и подать заявку. Ознакомиться со всеми объектами, выставленными на торги, можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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Щелково
04 декабря 2023, 15:23
Современные проблемы физики и математики обсудили на конференции в Подмосковье
Министерство образования МО
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Физико-математический факультет Орехово-Зуевского Государственного гуманитарно-технического университета провел XIII конференцию «Современные проблемы математики, физики и физико-математического образования». Участники обсудили инновационные методики преподавания физики и математики.

Одной из основных тем конференции было исследование в области математики. Участники представили научные работы, касающиеся различных математических теорий и методов, а также обсудили актуальные проблемы и новейшие достижения. Кроме того, для повышения интереса и эффективности обучения математике и физике представили проект образовательного кластера «Студия „Квадро“».

В рамках конференции также затронули тему цифровых технологий в образовании, включая использование интерактивных досок, компьютерных программ и онлайн-учебных платформ в преподавании физики и математики. Участники поделились своими опытами в использовании этих технологий среди студентов и магистрантов и обсудили их преимущества и ограничения.

Также было представлено мини-приложение «Облако слов», предлагающее новый подход к изучению математики и физики. Оно позволит студентам создавать облака слов на основе изученных концепций и терминов, способствуя более глубокому пониманию материала.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы-флагманы вывели обучение в Подмосковье на новый уровень.

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Орехово-Зуево
04 декабря 2023, 15:22
Тест по истории написали в музее Лобни накануне Дня Неизвестного Солдата
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Международная акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» прошла в Лобне накануне Дня Неизвестного Солдата. Более 30 человек, в том числе школьники и депутаты, проверили свои знания в Музее истории города.

Тест по истории Великой Отечественной войны состоял из 40 вопросов. Все участники международной акции получили сертификаты.

Это тестирование проводят для оценки уровня исторической грамотности россиян, а также для популяризации знаний об истории страны среди соотечественников, проживающих за рубежом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru опубликована афиша новогодних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Лобня Музеи
04 декабря 2023, 15:19
Более 600 рабочих вышли на уборку снега в Одинцове
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Расчистка снега продолжается во дворах Одинцовского округа. К уборке территорий привлекли 626 человек: 551 дворника и 75 рабочих подрядных организаций.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил качество уборки снега на бульваре Маршала Крылова.

«Все проблемные локации округа объезжаем в рамках нашей комиссионной работы, фиксируем, где не хватает людей, техники. По итогам инспекций корректируем регламенты уборки, предлагаем решения, как можно перестроить работу с учетом сильных снегопадов», - рассказал Андрей Иванов.

Он добавил, что подрядная организация, которая обслуживает микрорайон № 5, добавила людей на участки и закупила для расчистки снега большой фронтальный погрузчик и два компактных «Бобкета» с щетками и отвалами. Кроме того, сейчас на этом участке работают четыре самосвала и шесть коммунальных машин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Одинцово ЖКХ Снегопад
04 декабря 2023, 14:38
Импортозамещение маркировочной продукции запустят в Бронницах
Мининвест МО
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Импортозамещение бумажной маркировочной продукции наладят в Бронницах. Предприятие получило участок по программе «Земля за рубль».

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, новое предприятие планируют запустить в 2026 году.

«Общий объем инвестиций в проект составит около 20 миллионов рублей. Завершить строительство и запустить новое предприятие в работу инвестор планирует в четвертом квартале 2026 года», - сказала она.

Предприниматель занимается производством изделий из бумаги и картона на протяжении шести лет, одна он работает на контрактных предприятиях. Запуск собственного завода позволит увеличить мощности и ассортимент.

По словам главы Минимущества Натальи Адигамовой, по программе «Земля за рубль» в Подмосковье уже реализуют свыше 120 проектов.

«Благодаря программе „Земля за рубль“ компания получила в аренду землю по льготной ставке и сможет приступить к реализации своих планов. На территории производственно-складского комплекса оборудуют не только производственный цех, но и склад сырья и готовой продукции», - сказала она.

Готовую продукцию предприятие будет поставлять по всей России и в страны СНГ.

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Заводы Промышленность

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