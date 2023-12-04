Более 30 участков для строительства домов выставили на торги в Орехово-Зуеве

В Ликино-Дулеве можно взять участок, площадью шесть соток , с начальной ценой от 217 тысяч рублей. В деревне Авсюнино для строительства дома предлагают восемь соток с начальной ценой в 65 тысяч рублей. В деревне Губино на торгах участок 15 соток с начальной ценой от 88 тысяч рублей в год.

Получить электронную подпись для торгов можно в любом удостоверяющем центре. Ознакомиться со всеми доступными участками можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».