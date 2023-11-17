Более 30 участков для строительства домов выставили на торги в Богородском округе

Доступные к торгам участки есть в городах Старая Купавна (пять соток ) и Ногинск (пять соток ). В деревнях Горки в аренду можно взять 10 соток, в Соколово - 16 соток , в Жилино - 21 сотку. На участках можно будет построить дом, гараж и вспомогательные постройки. Прием заявок по данным лотам завершится в период с 28 ноября по 16 января.

Чтобы принять участие в аукционах, понадобится электронная подпись. Получить ее можно в любом удостоверяющем центре. Ознакомиться с информацией по участкам можно на портале ЕАСУЗ.

Городские округа Подмосковья привлекут около 20 миллиардов рублей за счет ввода неиспользуемого имущества к концу декабря. Губернатор Андрей Воробьев отметил , что это больше показателей прошлого года, и призвал муниципалитеты работать еще активнее в этом направлении.