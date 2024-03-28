Более 30 учащихся Королева прошли в финал всероссийской олимпиады школьников

Больше всего человек пишут олимпиаду по литературе, искусству и русскому языку. Всего в этом году во ВСОШ приняли участие более 12 тысяч детей из Королева, это почти 75% от общего числа учащихся. При этом, 294 учащихся стали победителями и призерами регионального этапа, 32 прошли на заключительный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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