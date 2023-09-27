Более 30 тысяч школьников Подмосковья написали диагностические работы по русскому языку
Одиннадцатиклассники Московской области написали региональную диагностическую работу по русскому языку. Свои знания проверили 32 тысячи школьников более чем из 900 образовательных учреждений.
Ребята выполнили 26 заданий. Максимальное количество баллов, которое можно получить за правильно выполненные задания - 29. Успешным считается выполнение работы на 11 баллов и более. Результаты испытаний станут известны не позднее 3 октября.
«Выявленные „пробелы“ в знаниях позволят учителям и ребятам грамотно выстроить подготовку к экзамену по русскому языку», - уточнили в пресс-службе министерства образования Московской области.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что все детские сады Подмосковья перешли на стандарт «Предшкола». По его словам, важно не только открывать новые образовательные учреждения, но и подготавливать детей от трех до семи лет к предстоящему обучению.
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