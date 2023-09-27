Более 30 тысяч школьников Подмосковья написали диагностические работы по русскому языку

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Ребята выполнили 26 заданий. Максимальное количество баллов, которое можно получить за правильно выполненные задания - 29. Успешным считается выполнение работы на 11 баллов и более. Результаты испытаний станут известны не позднее 3 октября.

«Выявленные „пробелы“ в знаниях позволят учителям и ребятам грамотно выстроить подготовку к экзамену по русскому языку», - уточнили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что все детские сады Подмосковья перешли на стандарт «Предшкола». По его словам, важно не только открывать новые образовательные учреждения, но и подготавливать детей от трех до семи лет к предстоящему обучению.

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