Более 30 тыс. заявок на компенсацию за домашний телефон подали в Подмосковье

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» - «Соцподдержка» - «Субсидии и компенсации». Чтобы оформить ее, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

Компенсация назначается ветеранам труда или военной службы, ветеранам труда предпенсионного возраста, награжденным медалью «За оборону Москвы» и другим категориям льготников.

Для получения компенсации нужно быть зарегистрированным в Московской области, иметь договор на предоставление абонентского номера телефона и являться собственником помещения, где он установлен.

Оформить или продлить компенсацию по оплате за домашний телефон можно также в мобильном приложении «Добродел».