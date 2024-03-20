Более 30 спортсменов из Подмосковья выступят в финале зимних Игр паралимпийцев

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Подмосковные спортсмены примут участие в соревнованиях по всем видам спорта, входящим в программу - это лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, сноуборд-кросс, керлинг на колясках и следж-хоккей.

В финале зимних Игр паралимпийцев примут участие около 400 спортсменов, которые разыграют 77 комплектов медалей. Завершатся соревнования в конце апреля в Новосибирске.

Первые Игры «Мы вместе. Спорт» провели в 2022 году после отстранения сборной России от участия в Паралимпийских играх в Пекине.

В конце февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Это первый объект с искусственным льдом в городском округе.

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