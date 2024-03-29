Более 30 сирот из Подольска получат льготное жилье в 2024 году

Льготный сертификат Алине Ивановой вручил на торжественной церемонии в администрации первый заместитель главы городского округа Подольск Владимир Кравцов.

«Это очень хорошая помощь, потому что самой было бы очень долго. Я квартиру уже посмотрела, это новостройка, хороший ремонт, чтобы сразу заехать», - поделилась девушка.

Алина не помнит своих родителей. Мамой она считает двоюродную бабушку, которая оформила над ней опеку. Сейчас девушка учится на втором курсе медицинского колледжа и мечтает стать косметологом.

Собственная квартира стала отличным подарком от государства к совершеннолетию. В новую квартиру на Юбилейной улице она планирует переехать уже через месяц.

«Жилищный сертификат удобен тем, что ребенок самостоятельно подбирает жилое помещение в пределах области и сразу получает его в собственность», - рассказал заведующий отделом защиты имущественных и неимущественных прав окружного управления социального развития № 16 Эльдар Сафин.

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