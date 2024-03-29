29 марта 2024, 09:23

Более 30 сирот из Подольска получат льготное жилье в 2024 году

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

Еще 37 сирот из Подольска обеспечат жильем в 2024 году. Восемь из них уже отпраздновали новоселье, вскоре к ним присоединится и Алина Иванова. Девушка уже получила жилищный сертификат.

Льготный сертификат Алине Ивановой вручил на торжественной церемонии в администрации первый заместитель главы городского округа Подольск Владимир Кравцов.

«Это очень хорошая помощь, потому что самой было бы очень долго. Я квартиру уже посмотрела, это новостройка, хороший ремонт, чтобы сразу заехать», - поделилась девушка.

Алина не помнит своих родителей. Мамой она считает двоюродную бабушку, которая оформила над ней опеку. Сейчас девушка учится на втором курсе медицинского колледжа и мечтает стать косметологом.

Собственная квартира стала отличным подарком от государства к совершеннолетию. В новую квартиру на Юбилейной улице она планирует переехать уже через месяц.

«Жилищный сертификат удобен тем, что ребенок самостоятельно подбирает жилое помещение в пределах области и сразу получает его в собственность», - рассказал заведующий отделом защиты имущественных и неимущественных прав окружного управления социального развития № 16 Эльдар Сафин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Сироты
29 марта 2024, 09:20
Юные хоккеисты из Балашихи посетили мастер-класс профессиональных спортсменов клуба «Витязь»
Пресс-служба администрации города или района
Читайте нас в: Google Новости
Воспитанники детских хоккейных школ Балашихи приняли участие в мастер-классе от профессиональных спортсменов клуба «Витязь». Он прошел на арене «Орион Технопул» в микрорайоне Железнодорожном.

Хоккеисты провели мастер-класс для команд «Технопул-Р» и «Строитель». Участие в открытой тренировке приняли около 40 ребят. Они также смогли взять автографы у известных спортсменов.

«Сегодня работали над катанием и владением клюшкой. Эмоции самые положительные. Давно не улыбался. Вспомнил себя маленьким, когда приходили ребята со взрослой команды и передавали нам опыт - это непередаваемые ощущения», - рассказал нападающий ХК «Витязь» Иван Воробьев.

Перед началом занятия на льду выступила мастер спорта по фигурному катанию, вице - чемпионка финала Кубка России Вероника Петеримова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Балашиха
29 марта 2024, 09:03
Новые очистные сооружения построили в бывшем военном городке Ногинск-4
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Инфраструктуру ЖКХ обновили в городском округе Черноголовка. Там построили новые канализационные очистные сооружения в бывшем военном городке Ногинск-4, решив проблемы с неприятным запахом и загрязнением реки Пруженки.

Бывший военный городок Ногинск-4 передали городскому округу Черноголовка в 2015 году. В 2024-м здесь модернизируют котельную, а пару недель назад завершили работы по строительству новых очистных сооружений. Сейчас станция обслуживает более 800 жителей городка.

«Переданные от министерства обороны очистные сооружения полностью были изношены. В рамках госпрограммы при поддержке правительства Московской области смонтировали новые очистные сооружения, которые перерабатывают бытовую канализацию объемом 250 кубических метров в сутки, полностью обеспечивая выход чистой воды», - рассказал глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов.

Здесь установлено две линии очистки: основная и резерв. Канализационные стоки на станции проходят несколько этапов: сначала удаляют крупный мусор, затем насыщают кислородом и процеживают через фильтр, а в конце очищают ультрафиолетом. Твердый осадок в будущем планируют перерабатывать в почвогрунт для придорожного озеленения. Все работает в автоматическом режиме, а контроль за безопасностью сооружений осуществляется дистанционно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Черноголовка
29 марта 2024, 03:54
Северная реальность. Чем этнопарк «Кочевник» удивит туристов этим летом
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Туристический потенциал Подмосковья уже очень высоко оценили. В регионе развиваются различные виды туризма, включая этнографический. Яркий тому пример — этнопарк «Кочевник», расположенный в городском округе Сергиев Посад. Директор проекта Алексей Ежелев рассказал в интервью ведущей «360» Юлии Минаковской, чем будет удивлять путешественников в летний период.

Ежелев рассказал, что в прошлом году он летал в экспедицию на Камчатку с Российским географическим обществом. Тогда он подумал, что для народов Севера вертолет, прилетающий за оленеводом или чтобы забрать детей в школу, является тем же, что для нас маршрутное такси. Это такая северная реальность.

«Я придумал приобрести вертолет Ми-8, естественно, списанный, который не будет летать. Не будем никого катать, но он будет как экспозиция, где будут рассказывать, что такой вид транспорта обычный для оленеводов по всему Северу», - рассказал собеседник «360».

По его словам, ему хотелось поведать о людях, которые работают на Севере. Ежелев также отметил, что это будет интересно не только взрослым, но и детям в возрасте до 10-11 лет.

Ранее представители отдела туризма городского округа Солнечногорск презентовали на выставке MITT-2024 планы развития сферы гостеприимства , а также рассказали о развлечениях, лучших гостиницах, музеях и ресторанах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Вертолеты Туризм Россия Сергиев Посад Парки
28 марта 2024, 23:52
Участник клуба «Активное долголетие» из Рошаля сдал нормы ГТО по стрельбе
Даниил Коблов
Читайте нас в: Google Новости
Участник клуба «Активное долголетие» из Рошаля успешно сдал нормы ГТО по стрельбе из электронного оружия.  Экзамен состоялся в СКЦ «Рошаль» в рамках празднования 10-летия с момента возрождения комплекса ВФСК ГТО.

Всего в экзамене участвовали 23 желающих. Одним из них стал Владимир Черепанов, который является участником «Активного долголетия». Несмотря на свой возраст, он показал достойный результат и справился с заданием.

«Отличный пример для подрастающего поколения!» - подчеркнули в администрации городского округа Шатура.

Стрельба из электронного оружия производится из положения сидя с опорой локтями о стол или стойку на дистанцию 10 метров по мишени № 8. Участие принимают все желающие от 12 до 59 лет включительно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Стрельба Экзамены Активное долголетие

Новости по теме