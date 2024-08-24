24 августа 2024, 00:01

Более 30 рюкзаков вручили школьникам из малоимущих семей в Воскресенске

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В рамках ежегодной акции жители городского округа Воскресенск собрали в этом году 83 портфеля для ребят из малообеспеченных семей. На торжественном мероприятии во Дворце культуры «Химик» вручили 39 рюкзаков, остальные раздадут нуждающимся.

Жители Воскресенска участвуют в благотворительной акции «Собери ребенка в школу»: приобретают портфели, канцелярские принадлежности и школьную форму для ребят из малообеспеченных семей. Благодаря содействию депутатов, организаций, предпринимателей и неравнодушных граждан для будущих школьников в этом году собрали 83 портфеля и комплектов канцелярских принадлежностей. Во Дворце культуры «Химик» первоклассникам подарили 39 из них, а оставшиеся передадут нуждающимся.

Акцию организовала Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Воскресенск. Сейчас на учете у организации 180 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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Благотворительность Школьники Воскресенск
24 августа 2024, 00:12
Площадь перед ледовым дворцом в Воскресенске реконструируют в сентябре
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Масштабную перестройку площади перед Ледовым дворцом спорта «Химик» городского округа Воскресенск завершат в конце сентября. Сейчас рабочие модернизируют фонтан.

В Воскресенске обновляют площадь перед ледовым дворцом. При строительстве используют современные материалы и технологии.

Сейчас реконструируют фонтан посреди площади. Отдельное внимание уделят озеленению территории вокруг дворца: здесь высадят новые деревья. Строители установят скамейки, урны, элементы освещения.

Дворец модернизируют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

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Строительство Воскресенск Ремонтные работы
23 августа 2024, 23:26
Глава Воскресенска Алексей Малкин посетил производство электроники
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На производстве электроники группы компаний «Эс-ти-ай» побывал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин. Предприятие развивается большими темпами: более 300 тысяч устройств оно выпустило по итогам 2023 года.

Глава Воскресенска Алексей Малкин регулярно выезжает на производства округа. В этот раз он посетил компанию «Эс-ти-ай», которая в 2023 году запустила в Воскресенске новые цеха. На предприятии организовано собственное конструкторско-технологическое бюро, позволяющее производить любую бытовую техники и электронику. Сегодня компания выпускает и телевизоры.

Алексей Малкин побывал в производственных цехах, понаблюдал за сборкой электроники, встретился с директором. Они обсудили планы развития компании в Воскресенске.

Сегодня на производстве трудятся боле 100 сотрудников. Предприятие приглашает на работу желающих. Телефон отдела кадров: 8(903) 960-16-55.

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Бизнес Воскресенск
23 августа 2024, 22:57
Депутаты проверили благоустройство двора по улице Колпакова в Мытищах
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Заместитель главы городского округа Мытищи Кирилл Дунаев, председатель местного Совета депутатов Андрей Гореликов и местные жители осмотрели двор на улице Колпакова в Мытищах. Детскую игровую площадку там откроют уже 26 августа.

Депутатская комиссия проинспектировала качество работ по благоустройству дворовой территории на улице Колпакова у дома № 34 корпус 2.

Рабочие асфальтировали там проезды, тротуары и парковки. Опоры освещения сейчас меняют на оцинкованные. На детской площадке установят малые архитектурные формы, она будет полностью готова 26 августа.

«В прошлом году в нашем доме обновили фасад, а теперь еще и получим новую детскую площадку, зону отдыха и асфальтовое покрытие. Благодарю всех, кто участвует в благоустройстве нашего двора», - сказал председатель совета дома Виктор Жабин.

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Благоустройство Мытищи
23 августа 2024, 22:28
Владельцев магазина в Мытищах оштрафуют за незаконную торговлю
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Сотрудники полиции и администрации городского округа Мытищи проверили торговую точку по улице Шараповской. Там продавали алкоголь после 23 часов без лицензии. По итогам проверки продукцию у предпринимателей изъяли, им грозит штраф.

В магазине на улице Шараповской, дом № 8, корпус 2 в Мытищах продавали алкоголь после 23:00 без разрешающих документов. Во время проверки также выяснили, что продукцию предприниматели приобрели в ближайшем сетевом магазине, а на своих полках выставляли с наценкой. В подсобных помещениях торговой точки незаконно проживали сами владельцы.

Полицейские вместе с сотрудниками Управления потребительского рынка и услуг округа конфисковали алкоголь, незаконно живущих в подвале торговцев магазина выселили. Им выпишут штраф.

По всем вопросам можно обратиться в управление по адресу: Новомытищинский проспект, дом № 30/1, а также по телефону: 8 (495) 581-13-48 или электронной почте: potrebrinok2012@yandex.ru.

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Штрафы Мытищи Торговля

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