Более 30 пунктов по сбору текстильных отходов открыли в Химках

Ненужную одежду и обувь жители Химок могут сдать в специально оборудованные пункты сбора «Благодарные шкафы». Отсюда текстиль отправится на переработку для изготовления регенерированного волокна, а часть попадет нуждающимся.

«Забота об экологии - важная задача в нашей работе. Мы уделяем большое внимание переработке отходов: вещей и продуктов. Для этого запустили проект „Благодарный шкаф“. Открыли в Химках уже 33 терминала. В планах установить ящики по 246 адресам во всех микрорайонах округа», - поделился заместитель главы Химок по вопросам ЖКХ Денис Юрков.

Помимо вещей и обуви вторую жизнь химчане могут дать текстильным аксессуарам, а также кожаным изделиям и игрушкам. Главное условие - хорошее состояние предметов.

Узнать адреса шкафов можно на сайте bf-skaf.ru.

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