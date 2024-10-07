Более 30 преподавателей в Серпухове получили почетные грамоты в День учителя

Глава Серпухова Сергей Никитенко вручил почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства образования Московской области. Вместе с депутатом городского Совета Павлом Гущиным и председателем Серпуховской территориальной организации Общероссийского профсоюза образования, Почетным гражданином Серпухова Татьяной Клочко, были отмечены заслуги более 30 учителей муниципалитета.

Поздравления от имени Архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия передал благочинный серпуховского церковного округа, иерей Дионисий Коськин.

Почетными гостями праздника стали ветераны педагогического труда, которые служат примером для молодого поколения учителей. В городском округе работают педагоги, искренне любящие детей и стремящиеся не только передать знания, но и сформировать у учеников необходимые жизненные навыки и умения.

«Выражаю слова благодарности учителям за их непростой, но очень важный труд. Желаю здоровья, счастья, добра, благодарных учеников и много поводов для гордости!» - сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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