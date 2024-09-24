Более 30 предприятий в Подольске воспользовались поддержкой органов власти

Ежегодно начинающие и социальные предприниматели Подольска могут претендовать на гранты до 500 тысяч рублей для покрытия будущих затрат на коммунальные услуги, аренду и покупку основных средств. Программа «100% Подмосковье» уже помогает 55 предпринимателям повысить узнаваемость их продукции и бренда.

На муниципальном уровне также оказывается поддержка представителям малого и среднего бизнеса. В прошлом году пять предприятий получили компенсации за затраты на покупку или лизинг оборудования, а в 2024 году планируется поддержать еще четыре компании.

Подольские компании, предприниматели и самозанятые могут воспользоваться субсидиями, грантами и льготным финансированием благодаря мерам поддержки, инициированным губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Уже в этом году бизнес-сообщество региона сможет возместить затраты на работу с маркетплейсами, лицензионные договоры франшизы, а также на покупку оборудования и модернизацию производства.

«Наше взаимодействие с бизнес-сообществом Подольска будет продолжено в прежнем активном режиме. Только с января состоялось порядка 700 встреч, круглых столов и консультаций, на которых мы рассказали о реализуемых и планируемых мерах поддержки. Узнать больше о них можно на официальном сайте администрации и в социальных сетях», - отметил глава городского округа Григорий Артамонов.

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