Более 30 пешеходных дорожек построят в Одинцовском округе в 2024 году

До конца года в Одинцовском округе проложат около четырех километров пешеходных дорожек. Также продолжится реконструкция игровых комплексов и спортивных зон.

«В 2024 году на территории Одинцовского округа запланирована модернизация 31 детской игровой и 13 спортивных площадок. Завершиться эти работы должны до 15 сентября», - отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Ведется и строительство двух линий наружного освещения на Вокзальной улице в Одинцове и в селе Каринское. По проекту «Светлый город» там установят 51 и 203 фонаря соответственно. Работы завершат к 8 октября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».