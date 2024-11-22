Более 30 новых лифтов  установили в домах Красногорска с начала года

Новые лифты появились в Путилково на Братцевской, 10, в Оптическом переулке, 5 и 7, а также на Железнодорожном проезде, 2. В Нахабино их заменили на Красноармейской, 57 и Лесной, 1А.

Работы проводились так, чтобы жильцы не испытывали неудобств: пока один лифт ремонтировали, второй работал. Новые подъемники безопаснее, тише и экономичнее. Они оснащены светодиодными лампами и дверями с датчиками.

Все детали для лифтов производятся в регионе. Узнать адреса домов, где запланированы работы, можно на сайте Фонда капремонта. Замена лифтов - часть программы, которая делает дома в Подмосковье более удобными и современными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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