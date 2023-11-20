Более 30 новых детских садов откроют в Подмосковье в 2024 году

Новые детские сады появятся в 12 городских округах. Например, дошкольное учреждение на 350 мест откроют в ЖК «Горки Парк» Ленинского округа. Застройщиком выступит группа компаний «Самолет». В здании оборудуют музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинский кабинет и другие необходимые помещения.

Еще один детский сад в округе появится в ЖК «Южная Битца». Учреждение будет рассчитано на 325 мест. Застройщик - ГК ФСК. Согласно проекту, там разместят музыкальный зал и зал для физических занятий, а также кабинеты врачей и пищевой блок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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