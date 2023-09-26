Более 30 населенных пунктов Подмосковья газифицировали по губернаторской программе

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Например, на улице Верхнее Отрадное в Одинцове появился газопровод-связка протяженностью 600 метров. Благодаря этому удалось обеспечить надежное газоснабжение для потребителей.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, всего в текущем году в регионе планируется построить не менее 300 километров новых газопроводов в 60 населенных пунктах с общим населением более десяти тысяч человек.

Всего до 2030 года по программе планируется газифицировать более 500 населенных пунктов. Узнать перечень населенных пунктов, включенных в губернаторскую программу газификации, можно по ссылке.

Подмосковье - первый регион России, в котором по поручению губернатора Андрея Воробьева начали действовать льготы на социальную газификацию.

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