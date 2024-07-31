31 июля 2024, 15:58

Более 30 концертов и мастер-классов проведут в Химках в выходные

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Концерты, экскурсии, мастер-классы и анимационные программы пройдут на территории Химок в эти выходные. Жители смогут посетить более 30 мероприятий.

Выставочный комплекс «Артишок» представит музейную мастерскую и обзорные экскурсии. В парке Толстого пройдут мастер-классы от библиотек округа, спортивные игры и кинопоказы под открытым небом.

Посетители парка «Дубки» смогут поучаствовать в мастер-классе «Летние эскизы». В парке имени Величко 3 августа проведут дискотеку, концерт, семинар «Веселые раскраски» и викторину по сказкам. Парк «Подрезково» примет всех желающих на занятии по актерскому мастерству. У входа в зону отдыха организуют игровой тренинг «Психология пластики».

«Я просто обожаю проводить время в парках Химок! Тут такая уютная и спокойная атмосфера, просто идеальное место для отдыха. Концерты, выставки, мастер-классы, фестивали - всегда можно найти что-то интересное и увлекательное для себя», - сказала жительница Химок Вероника Ларина.

Событийный туризм динамично развивается в Подмосковье, отметил губернатор Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября - гостей ждут новые уникальные программы , фестивали, спектакли, выставки и концерты.

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Химки Экскурсии Концерты Парки
31 июля 2024, 16:33
Пловцы из Подольска вошли в топ-30 лучших спортсменов на Кубке России
Пресс-служба администрации
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В Екатеринбурге прошел Кубок России по плаванию. На нем спортсмены из Подольска Степан Горюнов и Софья Серова показали отличные результаты.

Степан Горюнов подтвердил звание сильнейшего брассиста региона. А вместе юные спортсмены принесли много очков в копилку команды Московской области.

Перед отъездом детей на Кубок с ними встретился глава городского округа Подольск Григорий Артамонов. Он также передал спортсменам новую форму.

«Обсудил с ребятами и тренером развитие плавания как вида спорта в Подольске. Будем поддерживать наших талантливых спортсменов, чтобы в их жизни было как можно больше новых побед!» - прокомментировал Григорий Артамонов.

Добавим, что в соревнованиях в Екатеринбурге участвовали более 500 спортсменов из 56 регионов страны. Всего участники разыграли 42 комплекта наград.

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Спортсмены Подольск
31 июля 2024, 16:18
Последняя смена творческой площадки в ДК «Созвездие» началась в Дмитрове
Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Заключительная смена площадки «Территория детства» стартовала в Дмитрове. Все лето во дворце культуры «Созвездие» дети посещали экскурсии, спортивные события, квесты и мастер-классы.

Программы отдыха для детей Дмитрова подготовили сотрудники центрального дворца культуры. Ежедневно для ребят проводили зарядку, тематические игры и развлечения, а также творческие мастер-классы и беседы о русском народном художественном промысле.

Также все участники творческой площадки играли в народные игры, ставили сценки, рисовали мелками на асфальте и смотрели образовательные мультфильмы.

«Лето - пора каникул, когда дети отдыхают от школьной нагрузки. Но чтобы они не заскучали, наши учреждения культуры, стараясь разнообразить их досуг, открывают свои творческие площадки, где ребята отлично проводят время. Это спортивные, образовательные и развлекательные мероприятия, на которых мальчишки и девчонки находят новых друзей и узнают много нового», - сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

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Отдых Дети Дмитров
31 июля 2024, 16:12
Полицейские Дмитрова провели экскурсию для детей из летнего лагеря
УМВД России по Дмитровскому городскому округу
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Сотрудники полиции познакомили детей из летнего лагеря дневного пребывания со своей профессией в Дмитрове. Они рассказали им о работе служебных собак, провели экскурсию и ответили на вопросы ребят.

Мероприятие провели сотрудники УМВД России по Дмитровскому городскому округу в центре кинологической службы.

Ребятам рассказали о профессии кинолога и о том, как работают служебные собаки в полиции. Дети узнали о породах животных и о задачах, которые они помогают решить. Например, найти взрывчатые или запрещенные вещества и следы людей.

Также инспекторы-кинологи показали юным гостям, что умеют их четвероногие напарники.

Событие прошло в рамках акции «Знакомство с профессией».

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Дети Экскурсии Детские лагеря Полиция Дмитров
31 июля 2024, 16:04
Мособлдума напомнила о штрафах за продажу энергетиков детям
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Госдума приняла закон, запрещающий продажу энергетических напитков несовершеннолетним с 1 марта 2025 года. Продавцы должны будут требовать документы, как при продаже алкоголя. Регионы также получат дополнительные полномочия для ограничения мест и времени продажи напитков.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что в Московской области такой запрет действует с 2015 года из-за вреда энергетиков для подростков.

«Здесь важно отметить, что речь не идет обо всех напитках, в которых может быть кофеин, например о чае или кофе. Это касается именно тех напитков, на которых есть специальная маркировка о том, что их не рекомендовано употреблять детям до 18 лет и беременным женщинам», - пояснил спикер.

Отмечается, что такая маркировка есть на напитках, в которых содержатся высокие дозы кофеина или других тонизирующих компонентов. Напомним, за нарушение закона предусмотрены штрафы: до пяти тысяч рублей - для физических лиц, до 50 тысяч рублей - для предпринимателей и до 150 тысяч рублей - для юридических лиц.

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Штрафы Дети Мособлдума

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