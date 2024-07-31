Более 30 концертов и мастер-классов проведут в Химках в выходные

Выставочный комплекс «Артишок» представит музейную мастерскую и обзорные экскурсии. В парке Толстого пройдут мастер-классы от библиотек округа, спортивные игры и кинопоказы под открытым небом.

Посетители парка «Дубки» смогут поучаствовать в мастер-классе «Летние эскизы». В парке имени Величко 3 августа проведут дискотеку, концерт, семинар «Веселые раскраски» и викторину по сказкам. Парк «Подрезково» примет всех желающих на занятии по актерскому мастерству. У входа в зону отдыха организуют игровой тренинг «Психология пластики».

«Я просто обожаю проводить время в парках Химок! Тут такая уютная и спокойная атмосфера, просто идеальное место для отдыха. Концерты, выставки, мастер-классы, фестивали - всегда можно найти что-то интересное и увлекательное для себя», - сказала жительница Химок Вероника Ларина.

Событийный туризм динамично развивается в Подмосковье, отметил губернатор Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября - гостей ждут новые уникальные программы , фестивали, спектакли, выставки и концерты.

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