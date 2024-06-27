Более 30 компаний приняли участие в ярмарке вакансий в Солнечногорске

Рабочие места жителям предлагали компании «Лемарк», «НПО Экосистема», «Металлика дизайн», «Мебель М», «Чистая вода», «Солнечногорский механический завод», «Иль Мио Мороженко», «Сенешаль» и другие. Соискатели смогли подробнее узнать об условиях работы, а также получили консультации специалистов по профориентации и переобучению.

«В рамках мероприятия рассказываем солнечногорцам об имеющихся вакансиях на территории округа, а у предприятий появляется отличная возможность найти для работы квалифицированного специалиста. Среди посетителей ярмарки были и студенты колледжа „Подмосковье“ - почти 100 человек. Уверен, что молодые специалисты найдут работу мечты среди тысячи вакансий, представленных от ведущих компаний округа», - отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Ярмарка вакансий «Наши кадры» проходит в Солнечногорске ежегодно. Также жители муниципалитета могут воспользоваться порталом «Работа России».

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