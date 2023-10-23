Более 30 компаний из Подмосковья стали участниками бизнес-миссии с партнерами из Белоруссии

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В число участников вошли представители фармацевтического сектора, химической и пищевой отраслей промышленности, а также производители оборудования. Это предприятия, работающие в Балашихе, Воскресенске, Домодедове, Истре и других округах.

Прием делегации из Белоруссии состоялся на территории Подмосковья. На встрече производители представили свой потенциал и провели переговоры с потенциальными партнерами.

Проведение таких бизнес-миссий - одна из услуг, предоставляемых Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. С полным перечнем мер поддержки можно ознакомиться на сайте exportmo.ru/service.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В эфире телеканала «Россия 24» он перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.