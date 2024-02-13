13 февраля 2024, 09:57

Более 30 коллективов выступили на конкурсе памяти хореографа Анны Захаровой в Луховицах

Телеканал «360»
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Конкурс «Ласточка» памяти хореографа и педагога Анны Захаровой прошел в Луховицах. На сцене выступили более 30 коллективов, которые представили 50 номеров.

Анна Захарова работала хореографом в Доме культуры «Старт» всего несколько лет, а в июне 2023 года ее не стало. Ей было 24 года. За то короткое время, что Анна обучала детей танцам, ей удалось вывести местный коллектив «Щедрица» на новый уровень, установив высокую планку.

«Я безумно благодарна ей за то, что за короткое время, когда она работала педагогом в нашем коллективе, Аня привнесла потребность работать максимально качественно. Мы, конечно, всегда старались быть на высоте, но в этот период я всегда говорю, что она подняла коллектив, научила ребят высочайшей самоотдаче», - поделилась мама Анны Захаровой, балетмейстер Дома культуры «Старт» Елена Кирсанова.

На сцене выступили коллективы из Луховиц, Коломны, Каширы, Раменского, Орехово-Зуева, Москвы и Рязанской области. Номера представили в нескольких номинациях: классический, народный и современный танец.

Гран-при конкурса и эксклюзивный кубок завоевала студия танца «Гравитация» из Раменского городского округа. Лауреатам вручили дипломы.

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Луховицы конкурсы
13 февраля 2024, 10:04
Анна Кротова встретилась с жителями микрорайона Красная Поляна в Лобне
Телеканал «360»
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Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова встретилась с жителями микрорайона Красная Поляна. Обсудили вопросы транспорта, ЖКХ и благоустройства.

Следующая выездная встреча пройдет уже в другом микрорайоне города, где жители также смогут задать вопросы или высказать свои предложения по улучшению жизни в Лобне.

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До микрорайона Анна Кротова доехала на маршрутке. Теперь перевозчику придется объяснятся в прокуратуре по поводу выявленных нарушений. Так, микроавтобус явно требует ремонта, а водитель, несмотря на запрет, принимает наличные.

Нарекания вызвала и ярмарка вблизи автобусной остановки. Ее владельцу нужно внимательнее следить за чистотой и состоянием торговых палаток. Жители попросили также оборудовать остановочный павильон и продлить тротуар для пешеходов.

Беседа продолжилась в местном доме культуры. Большинство вопросов касались вывоза мусора, работы управляющих компаний и тарифов на оплату услуг ЖКХ. Место для контейнерной площадки в частном секторе будет найдено. Управляющая компания «ВСК-комфорт» до 15 марта пообещала исправить недостатки, а вопрос оплаты коммунальных услуг специалисты администрации разберут вместе с коллегами из регионального комитета по тарифам и ценам.

До микрорайона Анна Кротова доехала на маршрутке. Теперь перевозчику придется объяснятся в прокуратуре по поводу выявленных нарушений. Так, микроавтобус явно требует ремонта, а водитель, несмотря на запрет, принимает наличные.

Нарекания вызвала и ярмарка вблизи автобусной остановки. Ее владельцу нужно внимательнее следить за чистотой и состоянием торговых палаток. Жители попросили также оборудовать остановочный павильон и продлить тротуар для пешеходов.

Беседа продолжилась в местном доме культуры. Большинство вопросов касались вывоза мусора, работы управляющих компаний и тарифов на оплату услуг ЖКХ. Место для контейнерной площадки в частном секторе будет найдено. Управляющая компания \"ВСК-комфорт\" до 15 марта пообещала исправить недостатки, а вопрос оплаты коммунальных услуг специалисты администрации разберут вместе с коллегами из регионального комитета по тарифам и ценам.

Следующая выездная встреча пройдет уже в другом микрорайоне города, где жители также смогут задать вопросы или высказать свои предложения по улучшению жизни в Лобне.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня
13 февраля 2024, 09:58
Еще 43 школьных стадиона в Подмосковье откроют для свободного посещения в 2024 году
Пресс-служба администрации города или района
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Губернаторская программа «Открытый стадион» продолжит развиваться в 2024 году. Еще 43 школьные спортплощадки станут доступными для жителей региона этим летом.

«Изначально проект реализовывался в трех муниципалитетах, а сегодня он охватил всю область - открытых стадионов в Подмосковье уже 430, и они есть во всех городских округах. В этом году список пополнится еще 43 объектами», - отметил заместитель председателя комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Александр Легков.

Открытые стадионы пользуются популярностью среди жителей не только в летнее время. Зимой многие из них тоже доступны. На 272 школьных спортплощадках есть лыжня, где могут кататься все желающие. Еще 12 стадионов работают зимой в качестве катков.

Александр Легков подчеркнул, что лидер по количеству открытых стадионов - Балашиха. Там за три года работы программы открыли 35 школьных площадок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Мособлдума
13 февраля 2024, 09:57
Еще 1,2 тысячи камер подключили к системе «Безопасный регион» в Подмосковье с начала года
Unsplash
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Система «Безопасный регион» в Подмосковье пополнилась на 1,2 тысячи уличных камер с января. Об этом сообщили в региональном Министерстве госуправления, IT и связи.

Камеры «Безопасного региона» держат под контролем ситуацию во дворах и на улицах, возле детских садов, школ и торговых центров. Устройства есть на железнодорожных переездах и в других общественных местах. Кроме того, камеры помогают проверять строительство важных объектов в Подмосковье.

Данные с видеокамер использует искусственный интеллект. Нейросеть следит за уборкой снега, выявляет скопления бродячих животных, контролирует состояние контейнерных площадок, определяет незаконную торговлю, ведет подсчет посетителей парков.

Сейчас система «Безопасный регион» в Московской области насчитывает 133,2 тысячи видеокамер.

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Искусственный интеллект
13 февраля 2024, 09:08
Более 140 человек выступили на соревнованиях по горнолыжному спорту в Коломне
Телеканал «360»
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Кубок юго-востока Подмосковья по горнолыжному спорту прошел в Коломне. Испытать свои силы приехали более 140 лыжников из Балашихи, Дзержирского, Раменского, Черноголовки и других городов.

Коломну на соревнованиях представляла Алина Ракшина. За плечами юной спортсменки - семь лет усиленных тренировок. Ранее она успешно выступала на первенстве Центрального федерального округа и Московской области.

Дисциплина была для всех одна: слалом-боне. Протяженность профессиональной трассы составила чуть более 300 метров. За призы боролись дети и юниоры в возрасте от восьми до 18 лет.

«Прекрасная погода, отличные условия. После снегопадов наступил мороз, ратраки поработали от души: трасса звенит», - поделился впечатлениями Георгий Барабошкин.

Кубок по горнолыжному спорту прошел в Коломне в 11 раз. В этот день разыграли 10 комплектов медалей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в лесопарке «Шишкин лес», где недавно оборудовали лыжню. Новое место для катания уже оценили любители активного отдыха.

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Спортсмены Коломна

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