Более 30 кинологов прошли 4-месячный курс профессиональной подготовки в Подмосковье

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Обучение продолжалось четыре месяца. За это время специалисты изучили новые техники воспитания собак и методы их дрессировки для минно-розыскных и патрульных работ.

В завершении все прошедшие курс прошли экзамен вместе с четвероногими напарниками. Они получили соответствующие сертификаты.

Большинство четвероногих - немецкие и бельгийские овчарки. Также свои навыки совершенствовали восточно-европейские овчарки, лабрадоры и спаниели.

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