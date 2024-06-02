02 июня 2024, 15:06

Более 30 гектаров Томилинского лесопарка благоустроят за два года

Медиасток.рф
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Жители Люберец и Дзержинского поучаствовали в обсуждении проекта благоустройства Томилинского лесопарка. За два года здесь планируют облагородить территорию размером более 30 гектаров.

В Томилинском лесопарке установят скамейки, заменят опоры освещения, оборудуют детскую и волейбольную площадки, а также место для игр в бадминтон и занятий воркаутом. Популярное место вблизи большого Люберецкого карьера, связывающее Люберцы и соседний Дзержинский, благоустроят в ближайшие два года. В обсуждении проекта приняли участие жители обоих муниципалитетов, а также проектировщики и лично глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

«Сюда можно будет приходить 24/7, уделять время себе, здоровью и своим друзьям. Все, что реализуется, реализуется на основе пожеланий жителей, спортсменов, - именно того коренного населения, которое использует эту территорию. Никаких других планов у нас на нее нет», - отметил Владимир Волков.

Также в благоустроенном парке появятся пешеходные дорожки, прокат спортивного инвентаря, санузлы и комната матери и ребенка. При этом вмешательство в природу будет минимальным - не планируется никаких капитальных строений, вырубки деревьев. За безопасностью будет следить система видеонаблюдения. Для лыжников, которые более 30 лет тренируются в парке, обустроят лыжню - два километра трассы со стартовой зоной и освещением.

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Благоустройство Люберцы Дзержинский
02 июня 2024, 14:44
Традиционный забег на беговелах и самокатах прошел в Раменском
Медиасток.рф
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В Раменском состоялся традиционный забег на беговелах и самокатах. На старт вышли более 200 юных спортсменов в возрасте от трех до шести лет.

Мероприятие приурочили к международному Дню защиты детей. Каждый участник получил медаль и мороженое.

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Традиционный забег на беговелах и самокатах в Раменском в этот раз собрал более 200 юных спортсменов. Возраст участников - от трех до шести лет. Дистанция составила 100 метров.

«Это мероприятие больше не про спорт, а про здоровый образ жизни, про приятное времяпровождение. Забег - это пример того, как спорт и досуг могут становиться жизненной позицией», - прокомментировал председатель комитета по спорту и молодежной политике Раменского городского округа Александр Зайцев.

Спортсмены Дети Раменское
02 июня 2024, 12:41
Сотрудники «Мособлпожспаса» провели учения в Ногинском спасательном центре
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Специалисты «Мособлпожспаса» провели масштабные учения на территории Ногинского спасательного центра МЧС России. По сценарию огонь вспыхнул на горно-химическом производстве.

Как пояснили в ведомстве, тренировка прошла в рамках XV Международного салона «Комплексная безопасность - 2024», в которой поучаствовали более 900 человек и 200 единиц техники, в том числе два самолета, 12 вертолетов и порядка 30 беспилотников.

«Всего от ГКУ МО „Мособлпожспас“ было задействовано около двадцати единиц техники. Наши работники тушили пожары и спасали людей в составе группировки РС ЧС на горно-химическом производстве, боролись с природными пожарами и работали на других учебных точках», - рассказал первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин.

Также в учениях свой профессионализм продемонстрировали представители Приволжья, Удмуртии, Красноярска и других регионов.

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Вертолеты Пожары Беспилотники Самолеты
01 июня 2024, 19:15
Мастер-классы и конкурсы прошли в парке Толстого в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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День защиты детей отпраздновали в парке Толстого в Химках в День защиты детей. Там прошли фестивали, концерты, конкурсы и мастер-классы.

Юные жители Химок в парке Толстого могли посетить интерактивные площадки предприятий округа и угоститься пломбиром - в рамках ежегодной акции губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В программе праздника были настольные игры, конкурсы и мастер-классы по аппликациям из цветной бумаги, изготовлению свечей из вощины и рисованию пейзажей ватными палочками.

«Праздничная программа была на высшем уровне - интересные конкурсы, яркие выступления артистов, мастер-классы для детей. Атмосфера радости и праздника охватила всех присутствующих», - поделилась жительница Химок Елизавета Осипова.

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Праздники Дети Химки
01 июня 2024, 18:46
Международный детский турнир по мини-футболу прошел в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Около 300 участников собрал международный детский турнир по мини-футболу в Химках. Главный приз — «Кубок Флагов» — завоевала команда из школы № 31.

Участие в турнире по мини-футболу «Кубок флагов» приняли 28 команд, в том числе из Луганска и Белоруссии. Победителем состязаний стала сборная из школы № 31 в Химках. Ребята одерживают победу в турнире третий год подряд. Второе и третье места заняли ребята из химкинской гимназии № 9 и сборная из Гродно.

Лучшими нападающим и бомбардиром стали Богдан и Руслан Мордановы из команды победителей. Лучшим вратарем - юный футболист из белорусской команды «Неман» Георгий Цибуль.

«Сегодня мы сделали все, чтобы подарить настоящий праздник нашим химчанам и гостям из других городов. Благодарю всех, кто принял участие в турнире, - юных спортсменов, гостей и болельщиков», - прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Ранее в торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель министра физической культуры и спорта Подмосковья Алексей Кокурин, первый заместитель главы округа Родион Левочка, депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и телеведущий Дмитрий Губерниев.

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Спортсмены Химки Депутаты

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