Более 30 фасадов домов отремонтируют в Серпухове в этом году

Жителям Климовска рассказали о планах по обновлению объектов теплоснабжения и капитальному ремонту домов. На днях прошла их встреча с главой городского округа Подольск Григорием Артамоновым.

Кроме главы округа, в мероприятии участвовали представители Фонда капитального ремонта, управляющей компании, а также Центра социальной поддержки.

Жителям презентовали планы по модернизации объектов теплоснабжения. Их реализуют благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Проект рассчитан на два года. Однако планы на 2024 год позволят подключить дома к новым сетям до начала отопительного сезона.

«До этого времени заменим более 10 километров трубопроводов большого диаметра. Также обновим большую часть оборудования в котельной на улице Заводской, 2. На объект поступил новый котел. За качеством следим не только мы, но и специалисты из области, представители Подольской прокуратуры», - сказал Григорий Артамонов.

Также до 2025 года специалисты заменят более 1220 элементов в 153 многоквартирных домах благодаря программе капремонта. Они приведут в порядок подвалы и коммуникации. В 76 домах заменят кровлю, в 30 обновят фасады.

Сейчас работы идут на 142 объектах. Приемку будут проводить представители власти совместно с жителями.

Кроме того, к концу 2026 года в эксплуатацию сдадут две новостройки на улице Южный поселок для переселенцев из аварийного жилья.

Ряд других запросов жителей профильные специалисты взяли в работу.

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