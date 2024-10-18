Более 30 дворов благоустроили в Одинцовском округе

Сейчас в Одинцовском городском округе полностью обустроили пешеходные дорожки, так называемые «народные тропы». Кроме того, в этом году запланировали ремонт асфальтового покрытия в 18 дворах. Работы по 11 адресам уже завершили, в то время как на семи адресах рабочие еще трудятся. На большинстве оставшихся объектов сроки сдачи работ вышли из-за проблем с подрядчиками.

Глава округа Андрей Иванов отметил, что необходимо усложнить конкурсную документацию. Это поможет привлечь более компетентных и опытных специалистов, которые смогут качественно и быстро выполнять работы.

Он поручил установить на проблемных участках информационные стенды для жителей, с описанием причин задержек и дат окончания ремонта.

Стоит отметить, что на 36 детских площадках работы завершили, на восьми - в ближайшее время установят малые формы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».