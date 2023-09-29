Более 30 домов деревни Жуково обеспечат качественной водой
Водопровод протяженностью две тысячи метров построят в деревне Жуково городского округа Клин. Новый объект обеспечит качественной водой 33 дома населенного пункта.
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