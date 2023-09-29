Более 30 домов деревни Жуково обеспечат качественной водой

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Извещение об электронном аукционе уже опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Работы проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Жителям Московской области напоминают, что ознакомиться с закупками малого объема можно в электронном магазине.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».