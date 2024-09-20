20 сентября 2024, 22:41

Более 30 детских площадок обновили в Одинцове

Читайте нас в: Google Новости

Теперь у ребят из Одинцова больше обновленных пространств для игр и развития. Обустройство детских площадок в округе завершили по нескольким адресам.

Больше всего детских игровых площадок расположились в городе Одинцово. Об этом рассказал начальник Управления благоустройства администрации муниципалитета Вячеслав Асриян.

«Обустройство площадок закончено по следующим адресам: Можайское шоссе, дома № 112, 114, 116, 118, 105 и 153; поселок Горбольницы № 45, дома № 3, 9 и 11; поселок Новоиванвоское, улица Калинина, дом 14; улица Сколковская, дом 1А; улица Говорова, дом 28; улица Белорусская, дом 2; улица Сосновая, дом 10; поселок Старый Городок, улица Заводская, дом 9; улица Почтовая, дом 2; Голицыно, проспект Керамиков, дом 78», - поделился Вячеслав Асриян.

В этом году в Одинцовском округе провели модернизацию 31 детской игровой площадки и 13 спортивных площадок. Все работы были завершены в установленные сроки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Благоустройство
20 сентября 2024, 22:41
Более 700 пенсионеров вступили в «Активное долголетие» в Истре летом
Читайте нас в: Google Новости
Истринский клуб «Активное долголетие» пополнил свои ряды за лето почти на 700 человек. Так, он побил рекорд последних нескольких лет.

Руководитель проекта в городе Истра подмечает важный момент: за всю историю существования проекта «Активное долголетие» насчитывается 6681 человек в клубе. И результат, безусловно, впечатляет! В честь этого участники подготовили свой топ-10 любимых занятий в клубе: дыхательная гимнастика, «Здоровая спина», рисование, декупаж, вокальное и хоровое пение. Находкой года для них стали: занятие по методу Фельденкрайза, этнические танцы и каратэ.

Также в клубе «Активное долголетие» пенсионеры находят друзей, полезные знакомства, единомышленников и даже любовь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

За лето в Истре в «Активное долголетие» вступило более 700 пенсионеров. Оно и понятно, ведь это движение помогает скрасить будни представителям серебренного возраста. Кружки, мастер-классы, концерты, посещение театров, музеев, выставок или даже поездки в другие города. Спорту тоже уделяется много времени: зарядка, йога, скандинавская ходьба, плавание.

Истра Пенсионеры Активное долголетие
20 сентября 2024, 22:37
Художественная школа в Солнечногорске переехала в новый корпус школы № 4
пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Читайте нас в: Google Новости
Солнечногорская художественная школа пострадала во время крупного пожара в июле, но уже возобновила свою деятельность и активно продолжает работу. Все благодаря временному переезду в новый корпус школы № 4.

Помещения выделила администрация округа. Теперь ученики занимают четыре класса площадью 76 квадратных метров каждый. В прежнем здании по улице Банковской учреждение располагалось с 2000 года. За время деятельности из школы выпустились более 800 детей и подростков. 12 июля рядом с заведением загорелось здание общепита. Огонь перекинулся на школу. Во время тушения классы фактически затопило.

«Мы понимаем, что художественная школа важна в городе. Нам удалось подобрать хорошо освещенные аудитории - это классы с большими окнами. Главное, что руководство, ребята и родители с оптимизмом смотрят в будущее. Сейчас школа закупает необходимое оборудование, мольберты, а также ждет предстоящего ремонта в пострадавших помещениях», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

В школе сейчас обучаются порядка 200 учеников. На протяжении пяти лет они изучают академический рисунок, живопись, композицию и другие дисциплины.

«Главное, что мы сохранили рабочие места, и ребята смогли продолжить свое обучение. Для них это не только увлечение, но для многих и база их будущей профессии», - рассказала директор Солнечногорской художественной школы Екатерина Болотникова.

Солнечногорская художественная школа была основана в 1997 году Заслуженным художником России Кимом Александровичем Болотниковым.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск
20 сентября 2024, 22:36
Более 30 пунктов по сбору текстильных отходов открыли в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Экологический проект по сбору текстильных отходов «Благодарный шкаф» запустили в Химках. Свыше 30 пунктов уже установлены в Химках. В будущем в округе появится еще 20 таких точек.

Ненужную одежду и обувь жители Химок могут сдать в специально оборудованные пункты сбора «Благодарные шкафы». Отсюда текстиль отправится на переработку для изготовления регенерированного волокна, а часть попадет нуждающимся.

«Забота об экологии - важная задача в нашей работе. Мы уделяем большое внимание переработке отходов: вещей и продуктов. Для этого запустили проект „Благодарный шкаф“. Открыли в Химках уже 33 терминала. В планах установить ящики по 246 адресам во всех микрорайонах округа», - поделился заместитель главы Химок по вопросам ЖКХ Денис Юрков.

Помимо вещей и обуви вторую жизнь химчане могут дать текстильным аксессуарам, а также кожаным изделиям и игрушкам. Главное условие - хорошее состояние предметов.

Узнать адреса шкафов можно на сайте bf-skaf.ru.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Экология
20 сентября 2024, 22:36
Еще две детские площадки обновили в Солнечногорске
пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Читайте нас в: Google Новости
В Солнечногорске полностью  реконструировали две детские игровые площадки. Они были построены одними из первых по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2013-м и 2014-м годах.

Площадь каждой локации - 450 квадратных метров. За лето рабочие обновили бетонное основание, резиновое покрытие, ограждения, городки и малые архитектурные формы.

«Необходимость работ была связана с износом оборудования за почти десять лет и истечением срока его эксплуатации. Теперь дети могут с комфортом наслаждаться проведенным на площадках временем. Они фактически новые», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Кроме этого, до середины октября в округе модернизируют или возведут с нуля еще 12 детских игровых комплексов. Их оснастят безопасным резиновом покрытием, ограждениями, оборудованием, освещением и камерами видеонаблюдения. В настоящее время подрядчик ведет работы в другом дворе микрорайона Рекинцо.

Программу реконструкции детских площадок планируют продолжить в округе и в следующем году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Солнечногорск

Новости по теме